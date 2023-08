Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: Osteoporose - jetzt auch bei Männern

Erschütternde Zahlen beweisen es: der Knochenschwund - auch Knochenbrüchigkeit, Knochenentkalkung oder Osteoporose genannt - breitet sich aus. In den USA, in Europa und Japan sind rund 75 Millionen Menschen davon betroffen. Bisher war allgemein bekannt, dass es sich bei der Osteoporose um eine klassische Frauenkrankheit handelt. Wenn in den Wechseljahren die Produktion der Sexualhormone abnimmt, dann werden auch der Aufbau der Knochen und die Einlagerung des Mineralstoffs Calcium gebremst.

Die Folge: Sobald eine Frau sich dann irgendwo anstößt, hat sie sofort einen Knochenbruch. Im fortgeschrittenen Alter bekommt sie den gefürchteten Rundrücken und verliert an Körpergröße.

Die Situation hat sich nun drastisch gewandelt. Fachärzte stellen seit kurzer Zeit fest: In zunehmendem Maße leiden auch Männer an Osteoporose. Was man mitunter noch für Rheuma hält, ist in vielen Fällen fortschreitender Knochenschwund. Man weiß, warum jetzt auch Männer von dieser Krankheit betroffen sind:

Die Männer werden heutzutage älter als früher. Auch sie kommen etwa um die 70 in einen Wechsel und die Produktion der Sexualhormone nimmt ab, damit auch der Aufbau der Knochen.

als früher. Auch sie kommen etwa um die 70 in einen Wechsel und die Produktion der Sexualhormone nimmt ab, damit auch der Aufbau der Knochen. Zu alledem ernähren sich die meisten Männer sehr mangelhaft . Bewegungsmangel, Zigarettenrauchen, der Konsum von starkem Bohnenkaffee in großen Mengen tragen ebenfalls dazu bei.

. Bewegungsmangel, Zigarettenrauchen, der Konsum von starkem Bohnenkaffee in großen Mengen tragen ebenfalls dazu bei. Schließlich fallen noch die zunehmenden Umweltgifte ins Gewicht: Schadstoffe wie Cadmium, Blei und radioaktive Substanzen lagern sich auch in den Knochen der Männer ab und schwächen das Knochenmaterial.

Ratschläge, die man früher ausschließlich den Frauen, zur Vorbeugung und Bekämpfung von Osteoporose gab, gelten nun in gleichem Maße für Männer:

regelmäßiger Freizeitsport oder Gartenarbeit , gesunde Ernährung, die gezielt auf Calcium -Zufuhr abgestimmt ist: Milch, Milchprodukte, Mandeln, Haselnüsse, Grünkohl, Petersilie, Sojaprodukte, Schokolade. Verzicht aufs Rauchen und auf zu große Mengen an Bohnenkaffee

, gesunde Ernährung, die gezielt auf -Zufuhr abgestimmt ist: Milch, Milchprodukte, Mandeln, Haselnüsse, Grünkohl, Petersilie, Sojaprodukte, Schokolade. Verzicht aufs Rauchen und auf zu große Mengen an Bohnenkaffee Zufuhr von Vitamin D : täglich fünf bis zehn Minuten Sonne, in der Ernährung Champignons und Fisch.

: täglich fünf bis zehn Minuten Sonne, in der Ernährung Champignons und Fisch. Schließlich: Verzicht auf Alkohol und auf negativen Stress.

Bei bereits vorhandener Osteoporose und als wirksame Vorsorge haben sich bei den Frauen bereits die Behandlungen mit den Hormonen Östrogen und Gestagen bewährt. Beim Mann steht hier die Wissenschaft erst am Anfang.