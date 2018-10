Ab 9. Oktober, NÖ: Screening- & Infotage Gefäßgesundheit. Das Bauchaortenaneurysma gehört zu den gefährlichsten Gefäßerkrankungen bei über 60-Jährigen. Mittels Bauchultraschall lässt es sich gut erkennen. Jeden Herbst finden Gefäßgesundheitstage des Gefäßforums Österreich statt. Dabei führen die Gefäßspezialisten der mitwirkenden Gefäßambulanzen eine Bauchultraschalluntersuchung durch und informieren umfassend zum Thema Gefäßgesundheit. Eine telefonische Voranmeldung bei den jeweiligen Ambulanzen ist nötig, für folgende Termine:

+ Universitätsklinikum St. Pölten, Abteilung für Chirurgie, Probst-Führer Straße 4, 3100 St. Pölten 9. Oktober, 8 bis 12 Uhr, Tel. 02742 9004 20941

+ Landesklinikum Horn, Abteilung für Allgemein-, Viszeral-, und Gefäßchirurgie, Spitalgasse 10, 3580 Horm, 8.-12. Oktober, 8 bis 12 Uhr, Tel. 02982 2661-7160, mit Sonographie und anschließender Besprechung

+ Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf, Abteilung für Chirurgie mit gefäßchirurgischem Schwerpunkt, Liechtensteinstraße 67, 2130 Mistelbach, 8.-12. Oktober, ausschließlich mit telefonischer Anmeldung, Tel. 0257 9004-13630

Kostenlose Aneurysma-Informationsbroschüren sind in allen mitwirkenden Ambulanzen erhältlich und können auch per E-Mail an office@gefaessforum.at bestellt werden. Zudem steht die Broschüre auf www.gefaessforum.at zum Download zur Verfügung. www.gefaessforum.at

13. Oktober, Tulln: Mentaler Gesundheitstag. Jeder vierte Mensch ist im Laufe seines Lebens von einer psychischen Erkrankung betroffen. Infos dazu gibt es auch noch beim zweiten Mentalen Gesundheitstag der NÖ Gebietskrankenkasse in Tulln am 13. Oktober von 9 bis 17 Uhr im Minoritenkloster. Am Programm stehen Vorträge und Workshops, die zum Entspannen und Krafttanken einladen. Wie zum Beispiel der Vortrag "Beziehungsresilienz - Gemeinsam durch gute und durch schlechte Zeiten" der Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologin Natalia Ölsböck (10 Uhr). Zudem gibt es Gesundheits-Checks, Info- und Beratungsstände usw. Eintritt frei. www.noegkk.at/gesundbleiben

14. & 15. Oktober, NÖ: Rheumabus-Infotour. Eine Möglichkeit, sich über Rheuma kostenlos von Rheumatologen, Physiotherapeuten und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Österreichischen Rheumaliga informieren zu lassen, bietet der Rheumabus. Dieser macht auch Halt in NÖ: am 14. Oktober in Zwettl (12.30 bis 14.30 Uhr, Hauptplatz) und in Gmünd (15.30 bis 17.30 Uhr, Stadtplatz) sowie am 15. Oktober in Horn (9 bis 11 Uhr, Kirchenplatz), Mistelbach (12.30 bis 14.30 Uhr, Hauptplatz/Rathaus) und in Gänserndorf (15.30 bis 17.30 Uhr, Stadtbücherei, Bahnhofstraße). Infos: www.rheumaliga.at und www.rheumatologie.at

15. Oktober, St. Pölten: Vortrag. Am 15. Oktober spricht Karl Zwiauer, Leiter der Klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Uniklinikum St. Pölten, im Zuge der Vortragsreihe „Treffpunkt Gesundheit“ über das Thema „Impfen pro und contra“. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ab 18.30 Uhr, im Haus B, 1. Obergeschoß des Universitätsklinikums St. Pölten. www.noetutgut.at/veranstaltungen

17. Oktober , Waidhofen/Thaya: Gruppentreffen. Am 17. Oktober trifft sich wieder die Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit Waidhofen/Thaya (Bezirksstelle Rotes Kreuz, Moritz-Schadek-Gasse 30 A, 19 Uhr). www.selbsthilfe-seelische-gesundheit.at

18. Oktober, St. Pölten: kostenlose Sprechstunde für sehbeeinträchtigte Menschen. Tanja Berlakowitz von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs unterstützt bei Anträgen für Pflegegeld oder Behindertenpass und informiert über Hilfsmittel, wie z. B. sprechende Uhren, Leuchtlupen oder Markierungssysteme. Von 16 bis 18 Uhr. Universitätsklinikum St. Pölten, Dunant-Platz 1, 3100 St. Pölten. Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich: Tanja Berlakowitz, Tel. 0660/294 85 28, E-Mail: berlakowitz@hilfsgemeinschaft.at, www.hilfsgemeinschaft.at

19. Oktober, Wien: Patienten- und Angehörigenseminar. Die Selbsthilfegruppe Pankreaskarzinom mit Sitz in Oberrohrbach informiert am 19. Oktober im Dachsaal der VHS Wiener Urania ab 15 Uhr über „Tumore der Bauchspeicheldrüse“. Anmeldung bis 12. Oktober: www.selbsthilfe-pankreaskarzinom.at

Bis 31. März, Ö: Pneumokokken-Impfstoffaktion. Pneumokokken können gefährliche Entzündungen hervorrufen. Dank einer Aktion der Apotheken kosten Impfstoffe gegen Pneumokokken noch bis 31. März 2019 rund ein Drittel weniger. www.apothekerkammer.at