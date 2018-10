16. Oktober, Wien: Lesung. Nach der Diagnose Gehirntumor will der in St. Pölten geborene Thomas Bruckner mehr über alternative Heilmethoden erfahren und macht sich auf die Reise. Was er dabei erlebt, verrät das Buch „Wundersuche“ (Picus Verlag). Mehr darüber erfahren kann man bei der Lesung am 16. Oktober „Wundersuche“ bei Thalia Wien, Mariahilfer Straße 99, 1060 Wien, 19 bis 20.30 Uhr (Einlass: 18.45 Uhr). Eintritt frei. https://www.thalia.at/shop/home/veranstaltungen/showDetail/15867/

17. Oktober , Waidhofen/Thaya: Gruppentreffen. Am 17. Oktober trifft sich wieder die Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit Waidhofen/Thaya (Bezirksstelle Rotes Kreuz, Moritz-Schadek-Gasse 30 A, 19 Uhr). www.selbsthilfe-seelische-gesundheit.at

18. Oktober, St. Pölten: kostenlose Sprechstunde für sehbeeinträchtigte Menschen. Tanja Berlakowitz von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs unterstützt bei Anträgen für Pflegegeld oder Behindertenpass und informiert über Hilfsmittel, wie z. B. sprechende Uhren, Leuchtlupen oder Markierungssysteme. Von 16 bis 18 Uhr. Universitätsklinikum St. Pölten, Dunant-Platz 1, 3100 St. Pölten. Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich: Tanja Berlakowitz, Tel. 0660/294 85 28, E-Mail: berlakowitz@hilfsgemeinschaft.at, www.hilfsgemeinschaft.at

19. Oktober, Wien: Patienten- und Angehörigenseminar. Die Selbsthilfegruppe Pankreaskarzinom mit Sitz in Oberrohrbach informiert am 19. Oktober im Dachsaal der VHS Wiener Urania ab 15 Uhr über „Tumore der Bauchspeicheldrüse“. Anmeldung bis 12. Oktober: www.selbsthilfe-pankreaskarzinom.at

20. Oktober, Schrems: Männergesundheitstag. Die NÖ Gebietskrankenkasse veranstaltet drei Events rund um Männergesundheit mit Gesundheitsstraße, Vorträgen usw. Der erste ist am 20. Oktober in der Stadthalle Schrems (Dr.-Karl-Renner-Straße 1) im Bezirk Gmünd, der zweite am 17. November im Bildungszentrum Warth-Aichhof im Bezirk Neunkirchen (Aichhof 1, 2831 Warth) und der dritte am 24. November im Stadtsaal Mistelbach (Franz-Josef-Straße 43). Jeweils von 9 bis 17 Uhr. www.noegkk.at/gesundbleiben

Bis 30. Oktober: Pfleger mit Herz. Auch heuer werden wieder die besten Pfleger des Landes gesucht. Dabei kann jeder, der im Pflegebereich tätig ist, von jedem (Kollegen, gepflegten Personen usw.) nominiert werden. Nominierungsfolder liegen in allen Filialen der Wiener Städtischen Versicherung sowie bei Hilfswerk, Volkshilfe, Diakonie, Rotes Kreuz und Caritas auf. Aus allen Nominierungen wählt eine Jury drei Gewinner pro Bundesland und Kategorie aus. Die Kategorien: „Pflegende Angehörige“, „24-Stunden-Betreuung“ und „Pflege- und Betreuungsberufe“. Nominierungen sind bis 30. Oktober möglich: auf dem Postweg (Postfach 2500o/1011 Wien, Kennwort: „PflegerIn mit Herz“) oder online auf www.pflegerin-mit-herz.at

Bis 31. März, Ö: Pneumokokken-Impfstoffaktion. Pneumokokken können gefährliche Entzündungen hervorrufen. Dank einer Aktion der Apotheken kosten Impfstoffe gegen Pneumokokken noch bis 31. März 2019 rund ein Drittel weniger. www.apothekerkammer.at