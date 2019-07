Stolperfallen vermeiden, hilfreiche Einrichtungsgegenstände organisieren, das Haus möglichst sturzsicher gestalten – auch zu diesem Thema kann die Mobile Pflegeberatung des Hilfswerks Antworten liefern. Mit wertvollen Tipps lässt sich das Zuhause sicherer gestalten und so mancher Unfall vermeiden. Sollte jedoch einmal ein Notfall eintreten, so ist das Hilfswerk auch hier zur Stelle: Das Notruftelefon bietet auf Knopfdruck Hilfe – und das rund um die Uhr. Automatisch wird man in die permanent besetzte Notrufzentrale des Hilfswerks verbunden.

Da wichtige Daten der Kundin oder des Kunden vorgemerkt sind, können die Mitarbeiter/innen gezielt Hilfe organisieren – egal ob Wochenende, Feiertag oder mitten in der Nacht. Binnen weniger Minuten können die angegebene Vertrauensperson, Arzt oder Rettung zur Stelle sein.

Von der Hilfswerk-Notrufzentrale in St. Pölten werden 6.400 Notruftelefon-Kunden in ganz Österreich betreut, 4.200 davon in Niederösterreich.

Seit kurzem bietet das Hilfswerk etwas ganz Neues: Das Notruftelefon ist ab sofort auch mobil, also außerhalb der eigenen vier Wände, zu verwenden – und damit erhöht sich der Sicherheitsfaktor um ein Vielfaches. Ob im eigenen Garten, beim Einkaufen, Spazierengehen oder sogar im Urlaub in Österreich: Es funktioniert überall, wo Sie hingehen!