Weil der im Jahr 2020 geplante Lauf auf der "Garten Tulln" abgesagt werden musste, hat sich "Natur im Garten" entschieden, das Event virtuell auszutragen. So können alle Lauffans auf ihrer Hausstrecke laufen und dabei Gutes tun. Am 27. März, dem ersten Frühlingssonntag, wird für jeden erlaufenen Kilometer in Niederösterreich 1 m² Blumenwiese gesät, welche Bienen, Schmetterlingen & Co einen wertvollen Lebensraum bietet. Natürlich kann man statt eines Laufs auch einfach walken oder spazieren gehen. Dafür ist lediglich eine kostenlose Anmeldung unter www.bluehsterreich.at notwendig.

Kurzentschlossene können sich bis zum 27. März anmelden. Wer sich noch bis zum 14. März anmeldet, bekommt von "Natur im Garten" ein Goodie-Bag mit personalisierter Startnummer zugesendet. Nach dem "Bee Running" müssen bis 28. März um 9 Uhr die gelaufenen, gewalkten oder spazierten Kilometer unter www.bluehsterreich.at eingetragen werden. "Natur im Garten" sendet allen Teilnehmern eine "Blühwiesen Medaille" als Dankeschön zu.

Tolle Preise gewinnen

Unter allen Teilnehmern, die ihre Kilometer eingetragen haben, werden zudem großartige Gewinnpakete verlost - wie zum Beispiel eine persönliche Trainingsstunde mit Philipp Jelinek aus „Fit mit Philipp“ (Guten Morgen Österreich), „Natur im Garten“ Liegestühle oder Trinkflaschen, Bienenpatenschaften vom Honigerlebnis Hinteregger, „Bee Running“ Lauf T-Shirts signiert von Biogärtner Karl Ploberger und vieles mehr.