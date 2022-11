Haushaltszucker: Diese Alternativen gibt es

Werbung

Dabei versteckt sich Zucker hinter Namen wie Glukose, Fruktose, Saccharose, Maltodextrin und vielen mehr. Doch warum ist Haushaltszucker so schädlich und welche Alternativen gibt es?

Warum ist Haushaltszucker schädlich?

Zucker ist wohl eines der am weitesten verbreiteten Suchtmittel weltweit und das liegt unter anderem daran, dass Zucker dafür sorgt, dass im Gehirn Glückshormone freigesetzt werden. Die Lebensmittelindustrie macht sich das nur allzu gerne zunutze, indem sie den günstigen und haltbaren Rohstoff in zahlreichen Produkten, wie beispielsweise Müsli, beimischt und so zu Zuckerfallen macht.

Was lecker schmeckt und im ersten Moment glücklich macht, sorgt schon kurze Zeit später dafür, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt und Insulin ausgeschüttet wird. Insulin sorgt dafür, dass der Zucker in den Zellen eingelagert wird, sodass der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Darauf folgt dann die bekannte Heißhungerattacke.

Gleichzeitig enthält Zucker jede Menge leere Kalorien, denn sie versorgen den Körper nicht mit wichtigen Eiweißen, Nährstoffen, Vitaminen, Mineralien, gesunden Fettsäuren und Spurenelementen.

Zucker führt außerdem zu einer Fettleber, schwächt das Immunsystem, füttert krankmachende Darmbakterien, die sich sogar auf das Verhalten auswirken können und fördert Entzündungen im Körper. Es ist also durchaus sinnvoll, auf Haushaltszucker zu verzichten oder ihn zu ersetzen.

Alternativen zum herkömmlichen Zucker

Der Vorteil der meisten Zuckeralternativen ist, dass sie keine leeren Kalorien enthalten. Sie versorgen den Körper mit Mineralstoffen und Vitaminen und dennoch ist Vorsicht geboten, denn auch sie können den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen und sollten nur in Maßen genossen werden. Hier sind einige gesunde Alternativen zum herkömmlichen Zucker:

1. Ahornsirup

Ahornsirup wird aus dem Ahornsaft des Ahornbaums gewonnen und war schon bei den indigen Völker Nordamerikas und Kanadas ein beliebtes Süßungsmittel. Neben Zucker enthält der Sirup Calcium, Eisen, Phosphor, Kalium und Eiweiß und enthält damit sogar mehr Mineralstoffe als Honig. Ahornsirup kann zum Backen und Würzen genutzt werden und ist im Lidl Flugblatt gerade im Angebot. Im Vergleich zu anderen Zucker-Alternativen hat Ahornsirup einen starken Eigengeschmack.

2. Agavendicksaft

Der Agavendicksaft aus Mexiko wurde schon von Ureinwohnern als Nahrungsmittel und Medizin genutzt. Er ist heute besonders beliebt, weil man aufgrund der hohen Süße nur eine kleine Menge braucht und er kaum Eigengeschmack hat. Durch den hohen Fruktosegehalt sollten besonders Diabetiker sparsam mit dem Süßungsmittel umgehen.

3. Honig

Honig wird schon lange eine heilende Wirkung nachgesagt. Das liegt unter anderem daran, dass das Naturprodukt viele Antioxidantien und Nährstoffe wie Vitamin B und C, Kalium, Calcium, Eisen und Magnesium enthält. Honig ist allerdings auch kalorienreicher als Zucker und kann aufgrund der Blütenpollen allergische Reaktionen hervorrufen. Honig sollte nicht stark erhitzt werden, um die enthaltenen Mineralstoffe nicht zu zerstören.

Foto: Photo by Arwin Neil Baichoo on Unsplash

4. Stevia

Stevia ist eine der beliebtesten Alternativen zum herkömmlichen Zucker, denn die Pflanze enthält kaum Kalorien, hat keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und ist dabei auch noch wesentlich süßer als Haushaltszucker. Einziger Nachteil ist der leicht bittere Eigengeschmack.

5. Zuckerrübensirup

Auch Zuckerrübensirup enthält viele Mineralstoffe und ist damit eine gesündere Alternative zum Süßen. Er schmeckt intensiv und ist deshalb Geschmackssache, lässt sich aber wunderbar zum Süßen von Dressings, Suppen und zum Backen verwenden.

6. Kokosblütenzucker

Um Kokosblütenzucker zu gewinnen, wird der Blütensaft der Kokospalme eingekocht, getrocknet und gemahlen. Das Ergebnis sieht aus wie Zucker und verhält sich bei der Verarbeitung auch wie Zucker. Deshalb ist er besonders zum Backen ideal. Der Geschmack erinnert an Karamell, allerdings ist Kokosblütenzucker weniger süß und lässt den Blutzuckerspiegel nicht so rasant in die Höhe schießen wie Haushaltszucker.

Es gibt also eine breite Auswahl verschiedener Alternativen zum Haushaltszucker, sodass man keineswegs auf Süße verzichten muss und dem Körper dennoch etwas Gutes tun kann.