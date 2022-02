Mit Antigen-Selbsttests sicherer fühlen

Omikron ist wesentlich infektiöser und die Virenlast baut sich wesentlich schneller auf als bei früheren Virus-Varianten. Schnelles, engmaschiges und zuverlässiges Antigen-Testen kann uns allen mehr Sicherheit geben. Vor dem Hintergrund der überlasteten PCR-Kapazitäten und auch längeren Wartezeiten auf die PCR-Testergebnisse, ist flexibles, spontanes Selbsttesten absolut sinnvoll. Vor allem im Dienstleistungsbereich und im Tourismus ist es für Gastgeber, Mitarbeiter und Gäste unbedingt notwendig, dass flexibel und kostengünstig für Sicherheit gesorgt werden kann, ob jemand Corona-infiziert ist oder nicht, ganz nach dem Motto: „Schau auf dich, schau auf mich!“

Foto: Alpstar

Es gibt schon Hoteliers und Gastgeber, mit viel Eigeninitiative die Verantwortung sehr ernst nehmen und noch dazu sehr innovativ sind und das klassische kleine Betthupferl auf dem Polster durch Antigen-Selbsttests, welche täglich auf dem Polster platziert werden, ersetzten und den Gästen somit die Möglichkeit geben sich unkompliziert jeden Tag selber testen zu können. Auch Unternehmer handeln in diese Richtung und geben ihren Mitarbeitern für sich und ihre Angehörigen Antigen-Selbsttests in praktischen Einzelpackungen mit nachhause um Selbst-Testungen jederzeit und auch am Wochenende von praktisch allen Familienmitgliedern zu ermöglichen. „Schau auf dich, Schau auf mich“ – einfach, vorausschauend und verantwortungsvoll umgesetzt.

In den 24 Stunden die es dauert, bis ein PCR-Ergebnis vorliegt, kann sich die Omikron-Viruslast schon dramatisch aufgebaut haben, so dass eine zum Testzeitpunkt PCR-negativ getestete Person schon nach ein paar Stunden hochinfektiös ist und nicht wissend Mitmenschen mit Omikron infizieren kann. Wenn man das Gefühl hat, dass man Menschen getroffen hat, die mit Corona infiziert sind, kann man jederzeit und überall mit einem Antigen-Selbsttest, wie z. B. dem JOINSTAR CE-Selbsttest eine Selbsttestung durchführen, um wirklich sicherzugehen. Die „Wartezeit“ auf das PCR-Testergebnis kann man mit mehrmaligem Schnelltesten überbrücken, um Verantwortung zu zeigen und um sich und seine Mitmenschen zu schützen und wenn man sich „antigen-positiv“ testet sich sofort von Mitmenschen absondern ohne, dass man lange auf das PCR-Testergebnis warten muss.

Foto: zVg

Der verantwortungsvolle Umgang mit Antigen Schnelltests und Antigen Selbsttests kann in vielen Bereichen einen Beitrag zur Erlangung von einem Stück Normalität beitragen. So wird zum Beispiel auch vom aktuellen Seniorenratsvorsitzenden Dr. Peter Kostelka oder vom Präsidenten des Pensionisten Verbandes Heinz Hillinger auf der PVOÖ-Website gefordert: „Ich (Präs. Heinz Hillinger) schließe mich daher unserem Präsidenten und aktuellen Seniorenratsvorsitzenden Dr. Peter Kostelka an, dass es mit einem negativen Antigentest und dem Tragen einer FFP2-Schutzmaske möglich sein solllte, wieder mehr als einen Besuch pro Woche (in Pflegeheimen und Pflegeeinrichtungen) zu erlauben“.

Antigen Schnelltests in Kombination mit FFP2 Masken sind eine kostengünstige Möglichkeit schnell und pragmatisch für ein Mehr an Sicherheit, in diesen so unsicheren Zeiten, zu sorgen.