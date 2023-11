„Movember“-Start: Männergesundheit im Fokus

Männer gehen seltener zum Arzt als Frauen, sind aber häufiger krank. Auch bei den Vorsorgeuntersuchungen gibt es noch Aufholbedarf (rund 13 Prozent der Männer lassen sich regelmäßig durchchecken, bei den Frauen sind es rund 15 Prozent). ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer: „Vorsorge spielt bei den Männern immer noch keine so große Rolle, leider. Dabei können gerade hier mögliche Gesundheitsrisiken frühzeitig erkannt und erfolgreich abgewehrt werden“, betont Wurzer.

„Die häufígsten Gründe für Krankenstände bei Männern sind Erkrankungen des Atmungssystems, des Muskel-Skelett-Systems oder Bindegewebes sowie Verletzungen, Vergiftungen bzw. andere Folgen äußerer Ursachen“, so die ÖGK-Statistik. Die Österreichische Gesundheitskasse verzeichnete 2021 rund 21 Millionen Krankenstandstage bei 1,8 Millionen männlichen Arbeitern und Angestellten (Frauen: 18 Millionen bzw. 1,4 Millionen). Thema Krebs: Prostatakrebs ist mit ca. 27 Prozent die häufigste Krebserkrankung bei den Männern in Österreich, gefolgt von Lungenkrebs (ca. zwölf Prozent) und Darmkrebs (ca. elf Prozent).

Die Lebenserwartung von Männern lag 2019 bei 79,3 Jahren, bei Frauen waren es 84 Jahre. Geringer ist der Unterschied bei den gesunden Lebensjahren: Hier liegt die Erwartung für Männer durchschnittlich bei 63,1 Jahren und für Frauen bei 64,7 Jahren. „Gesundheit umfasst viele individuelle Aspekte. Hören Sie auf Ihren Körper und nehmen Sie Ihre Gesundheit ernst,“ mahnt der ÖGK-Chef.

Wissenswertes

Der Weltmännertag ist ein Aktionstag zur Männergesundheit, der seit dem Jahr 2000 jährlich am 3. November stattfindet. Dieser sollte, laut Aussage von Michail Gorbatschow als Schirmherr, das Bewusstsein der Männer im gesundheitlichen Bereich erweitern. Ins Leben gerufen wurde der erste Weltmännertag im Jahr 2000 von Andrologen der Universität Wien. Gemeinsam mit der Stadt Wien, der Gorbatschow-Stiftung, Medical Connection und United Nations Office at Vienna wurde er das erste Mal offiziell 2000 in Wien veranstaltet.

Schnurrbart für Spenden ... Foto: Shutterstock.com Jose y yo Estudio

„Movember“ ist ein aus dem (australisch-)Englischen entlehntes „Kofferwort“ aus dem Wort moustache (Kurzform mo; deutsch: Schnurrbart) und November, das eine aus Australien stammende Art des Fundraising bezeichnet. Dabei lassen sich jährlich im November Männer Schnurrbärte wachsen, um während des Monats Spenden zugunsten der Erforschung und Vorbeugung gegen Prostatakrebs und andere Gesundheitsprobleme von Männern zu sammeln.

Beim Internationalen Männertag (am 19. November) geht es auch um die Gesundheit des Mannes - und um die Gleichberechtigung von Mann und Frau.