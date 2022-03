Fastenzeit: Gewinn durch Verzicht

Werbung

Fastenzeit bedeutet Gewinn durch Verzicht oder weniger ist oft mehr, auch wenn es um das Essen geht. Denn ganz gleich, welche Motive dahinterstecken, die freiwillige Nahrungsreduktion hat erstaunliche Auswirkungen auf unseren Körper. Die systematische Reduktion von Lebensmitteln führt zur Gewichtsreduzierung und löst dadurch eine Reihe erwünschter Wirkungen aus.

Intervallfasten heißt die Möglichkeit, die von der Uhr bestimmt wird. Anders als beim traditionellen Fasten, bei dem mehrere Tage bis Wochen durchgehend gefastet wird, darf acht Stunden in Form von zwei Mahlzeiten „normal“ gegessen werden. Für die restlichen 16 Stunden verzichtet man täglich auf Essen und kalorische Getränke. Und das macht diese Fastenmethode so beliebt, denn ohne ständig zu hungern oder Kalorien zählen zu müssen, können die meisten von uns das 8:16-Intervallfasten gut in den Alltag integrieren.

Der selbstauferlegte Verzicht setzt bestimmte Veränderungen in Bewegung. So hält die heilsame Auszeit den Level unseres Fettspeicherhormons Insulin niedrig – ideale Voraussetzung für den ungestörten Fettabbau. Zudem sorgt die Essenspause, vorzugsweise während der Nachtruhe, für einen speziellen Reinigungsmechanismus und eine Entsorgung der alten Zellen. Der Zellputz wirkt im Organismus regenerierend. Die Umstellung im Stoffwechsel hat auch eine positive Auswirkung auf die Gesundheit. Beim Intervallfasten beginnen wir mit dem Frühstück und beenden den Tag mit dem Abendessen. Zwischen der letzten Mahlzeit des Vortages und der ersten Mahlzeit des neuen Tages liegen 16 Stunden.

Der Vorgang der Autophagie als körperlicher Frühjahrsputz ist in dem Fall die Baufirma, die Ihnen hilft, die baufälligen Teile des Hauses abzutragen, diese repariert und wiederverwertet, um das Haus wieder in Stand zu setzen. Auf körperlicher Ebene funktioniert Fasten wie eine zelluläre Müllabfuhr, die schadhafte Zellen entsorgt. Aber nicht nur die Zellreinigung wird unterstützt, sondern auch die Darmflora kommt ins Gleichgewicht mit dem Resultat einer Gewichtsreduktion.

Bei einer Diät reagiert unser Körper, indem bei gedrosselter Kalorienzufuhr der Organismus nach einiger Zeit seinen Stoffwechsel auf Sparflamme stellt. Auch Muskelmasse kann so verloren gehen. Wenn dann wieder altes, ungünstiges Ess- und Bewegungsverhalten einsetzt, obwohl unser Stoffwechsel noch Energie spart, nehmen wir rasch wieder zu. Die Folge ist eine Gewichtszunahme, welche höher ist als am Beginn der Fastenzeit. Passiert das öfter als einmal, lässt der Jo-Jo-Effekt grüßen.

Gibt es dieses Ergebnis auch beim Intervallfasten? Bei richtiger Anwendung dieser Fastenmethode kann der Jo-Jo-Effekt vermieden werden. Der entscheidende Unterschied zwischen Intervallfasten und längeren kalorienreduzierten Diäten ist, dass der Stoffwechsel, der die Nahrung verarbeitet, durch die Intervallmethode nicht verändert wird und keine Muskelmasse verloren geht.

