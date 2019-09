Wo im Sommer noch die Figur für den Strand als erstes Ziel von den Kunden genannt wurde, so ist im Herbst und Winter eher der Stressabbau als wichtigstes Ziel neben der Figur-Verbesserung.

Gesund und Fit Trainingsbetreuung durch ausgebildete Fachkraft.

Im Figurstudio wird daher in diesen Zeiten bei den Übungen am Roll- beziehungsweise Bandmassagegerät eine Entspannungsmusik gespielt, was bei den Kunden sehr gut ankommt und der Stress dabei abgebaut wird. Alle Übungen werden ohne Anstrengungen und mit Bedacht auf die Gesundheit angeboten. Die Ergebnisse der schonenden Trainingsmethoden ziehen vor allem weibliche Kunden an, die Ihre Figur verbessern wollen. Durch Informationen und Empfehlung der Ernährung können die Ergebnisse noch verbessert werden. Gründliche Vorabinformationen in einem persönlichen Gespräch sind der Schlüssel zum Erfolg.

„Sich gesund und ohne Anstrengung wohlfühlen, Stress abbauen und dabei noch gut aussehen: Was will man noch mehr!“, sagt der Branchensprecher der Figurstudios für Niederösterreich Kommerzialrat Herbert Hinterberger.