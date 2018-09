„Eine beliebte Übung von Kindern ist die Bär- und Tigerübung“, erzählt Martina Ecker, Landeskoordinatorin des Samurai-Programmes.

Dabei sitzt – zum Beispiel in der Schule – ein Kind auf seinem Sessel, das andere steht daneben. Dann werden von einem am Rücken des anderen die Schritte von Bär und Tiger nachgeahmt. „Ziel ist die Aufrichtung“, so die Shiatsu-Praktikerin. Damit sich die Kinder in der Schule besser konzentrieren können. Immerhin: Schule bedeutet: viel sitzen. Wenn die Haltung nicht passt, und ein Kind versucht, gerade zu sitzen, ist es damit beschäftigt und kann gleichzeitig vielleicht nicht so gut dem Unterricht folgen.

In diese Techniken hineinschnuppern können Eltern und Kinder bei Workshops der NÖ Gebietskrankenkasse.

Entwickelt wurde das Samurai-Programm von Karin Kalbantner-Wernicke und Thomas Wernicke. „Dabei werden asiatische Behandlungstechniken mit modernem medizinischen Wissen zur Entwicklung des Kindes zusammengeführt“, erläutert Ecker. Es geht um Berührungen, Bewegung und Wahrnehmungsschulung, so www.samurai-programm.at. Die theoretischen Grundlagen gleichen denen der Akupunktur. Nadeln gibt es bei Shiatsu aber keine.

Workshops

Die NÖ Gebietskrankenkasse bietet bis Ende November Workshops für Kinder (jeweils 16.30 Uhr) und Babys (14.30 Uhr) an. Die nächsten Termine: 25. September in Zwettl (Anmeldung: 050899-2454), 27. September in Horn (050899-0854). www.noegkk.at