„Etwa 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause durch Angehörige gepflegt“, verrät www.help.gv.at.

„Meist entspricht dies dem Wunsch der pflegebedürftigen Person und ist für die Angehörigen eine Aufgabe, der sie sich mutig und oft ganz selbstverständlich stellen“, informiert die Interessengemeinschaft (IG) pflegender Angehöriger.

Gleichzeitig bedeutet die Pflege zuhause aber auch eine große Herausforderung: „Kaum eine andere ,Arbeit’ ist so vielschichtig und schwierig abzugrenzen, emotional wie körperlich so beanspruchend, insgesamt so fordernd und befriedigend zugleich“, heißt es im Folder der IG. Dazu kommt, dass die Pflege eines Angehörigen sich oft über Jahre erstreckt.

Um solche Herausforderungen meistern zu können, braucht es unter anderem andere, mit denen man darüber reden kann, Rahmenbedingungen, mit denen es etwas leichter fällt, und Unterstützung. Zum Beispiel durch mobile Dienste. Sie können dabei behilflich sein, verschiedene Aufgaben zu reduzieren. Zum Beispiel durch Essen auf Rädern.

Welche Angebote es gibt, das können Familien im Rahmen einer Beratung durch mobile Dienste erfahren. Dabei schauen sich etwa diplomierte Pflegekräfte die individuelle Situation genauer an und können überlegen, welche Unterstützungen für die Familie Sinn machen und welche nicht. Jede Pflegesituation ist unterschiedlich. Die Beeinträchtigungen der Person, die es zu pflegen gilt, genauso wie die Wohnsituation, die Betreuungssituation …

Von Notruftelefon und Stolperfallen

Die Experten können auch hilfreich sein bei der Beantragung des Pflegegeldes oder einer Erhöhung des Pflegegeldes. Man kann sich nach Angeboten, wie Notruftelefon, Schlüsselsafe oder Brandmelder über Medikamentenspender, informieren. Oder man bespricht, ob die Wohnung barrierefrei ist, ob es gefährliche Stolperfallen gibt usw. Übrigens können auch in Krisen mobile Dienste hilfreich sein.

Vielleicht sind auch digitale Helfer, wie Bewegungssensoren im Badezimmer oder vom Tablet aus gesteuertes Licht, ein Thema. „Assisted Living“ und Möglichkeiten der Digitalisierung sind auch Thema das Masterplans Pflege der Bundesregierung, der ganz unter dem Motto „Daheim statt Heim“ sehr stark auf die Pflege zuhause setzt. Mobile Dienste und pflegende Angehörige sollen künftig gestärkt werden.

Die meisten pflegenden Angehörigen sind übrigens weiblich. 73 Prozent in der häuslichen Pflege sind Frauen. Das hat die Studie „Angehörigenpflege in Österreich“ des Sozialministeriums vergangenes Jahr ergeben. Die meisten sind über 60 Jahre alt. Und: Die meisten pflegenden Angehörigen leben im gleichen Haushalt, wie die Person, die sie pflegen.