Gratis testen konnte man bisher in den Teststraßen oder in Apotheken. Nun wurde das Angebot in Form von Testautomaten erweitert. An den neun Standorten St. Pölten, Melk, Amstetten, Wr. Neustadt, Baden, Gföhl, Horn/ Frauenhofen, Mistelbach/Hobersdorf und Klosterneuburg kann man den eigenen Covid-Status seit heute am Automaten checken.

An jedem Automaten erhält man den kostenlosen PCR-Gurgeltest, den man direkt vor Ort oder zuhause durchführen kann. Abgeben kann man ihn an jedem beliebigen PCR-Gurgeltestautomaten.

An neun OMV bzw. Avanti Tankstellen sind die PCR-Gurgeltestautomaten bereits verfügbar. NÖN

Das Ergebnis erhalte man, sofern es vor 15.00 Uhr abgegeben wird, am Vormittag des Folgetages per SMS, so Matthias Probst vom Biotechnologieunternehmen Novogenia.

200 Test-Kits im Automaten

Insgesamt 200 PCR-Testkits enthalte einer dieser Automaten, so Probst. „Sobald 50 Kits entnommen wurden, werden wir verständigt und können dann nachfüllen“. Aber auch bei der täglichen Proben-Abholung werde der Automat aufgefüllt.

Die Standortauswahl sei auf die Tankstellen gefallen, da diese zum einen genügend Platz zur Verfügung hätten, zum anderen aber auch gut erreichbar seien. Dadurch könne man ein Testangebot garantieren, das rund um die Uhr läuft. „Auch am Wochenende und an Feiertagen kann man sich hier testen“, erklärt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Weitere 14 Testautomaten sollen folgen

An insgesamt 23 Standorten sollen die neuen PCR-Gurgeltestautomaten platziert werden. NÖN

Am 17. September sollen dann an weiteren 14 OMV- und Avanti Tankstellen Gurgelautomaten in Betrieb genommen werden. Die noch folgenden Automaten werden in Wiener Neudorf, Alland, Gänserndorf, Stockerau, Tulln/Langenrohr, Großweikersdorf, Neulengbach, Herzogenburg, Krems, Schrems, Ybbs/Donau, Purgstall, Traisen und Waidhofen/Ybbs aufgestellt.