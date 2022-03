Die große Sehnsucht nach dem Eigenheim

Werbung

Niederösterreich ist das Bundesland mit der höchsten Zahl an Einfamilienhaus-Käufen. Besonders begehrt sind Wohnobjekte in Einzellagen – Homeoffice wird als Grund genannt.

Doch leider ist das Angebot gering und wächst auch nicht. Aus diesem Grund könnten auch Wochenendhäuser weiter gewinnen: Waren sie in den vergangenen zehn Jahren kaum gefragt und unbeliebt, lautete die 2021-Vorschau beim Preis für diese Objekte bereits +2,2 Prozent. 2022 sollen sie dann schon bei der Preisentwicklung im Führungsquartett mitmischen – 5,9 Prozent werden erwartet.

Die viel zitierte Landflucht macht sich vor allem rund um Wien bemerkbar. Dank Corona-Pandemie wuchs auch der Speckgürtel deutlich an und umfasst mittlerweile bis zu 40 Kilometer, wie Wilhelm Fetscher, Geschäftsführer von RE/MAX DCI, beobachtet:. „Im Westen reicht er bis Tulln, Korneuburg, Stockerau, im Norden bis Wolkersdorf und Groß Enzersdorf, im Süden bis Baden und im Osten bis Hainburg.“

Hier wird fleißig gebaut, leere Baugrundstücke sind rar und damit oft teuer. Es gäbe kaum eine Bauparzelle unter 350 Euro pro m², Tendenz steigend. Die Preise von Grundstücken im Speckgürtel stiegen 2021 massiv. Fetscher weiß: „Viele Käufer von Einfamilienhäusern haben aufgrund von Covid-19 und Homeoffice eine Liegenschaft am Land gekauft.“

Unter 300.000 Euro geht im breit ausgedehnten Wiener Speckgürtel kaum mehr etwas. Private Häuslbauer matchen sich mit Bauträgern bei der Suche nach freien Flächen. Aus diesem Grund klingt auch der Rat von RE/MAX plausibel: Aufgrund des weiterhin sehr knappen Angebots wird empfohlen, bereits vor Beginn der Immobiliensuche seine eigenen finanziellen Möglichkeiten auszuloten. Dies vor allem auch in Hinblick auf die Neuerungen bei der Kreditvergabe, die 20 Prozent Eigenkapital voraussetzen. Wer weiß, wie viel er ausgeben kann, sei laut Makler klar im Vorteil.

Pandemie hebt Preise nach oben

Die große Nachfrage nach Immobilien macht sich preislich auch in anderen Gebieten von Niederösterreich bemerkbar. So besteht rund um Krems bei Einfamilienhäusern eine sehr starke Nachfrage, insbesondere in Krems Ost. Die Preise sind im Umland von Krems um rund

10 Prozent zum Vorjahr gestiegen. „Ein eigener Garten ist den Käufern besonders wichtig. Bedingt durch Covid-19 sind die Preise nochmals höher als 2020“, weiß Stefan Tiefenbacher, Geschäftsführer von RE/MAX Balance in Krems. Für Baugrundstücke liegen die Preise in ausgewählten Lagen bei bis zu 1.250 Euro pro m². Dem stimmt auch Stefan Alteneder, Geschäftsführer von RE/MAX Immo-Team in Amstetten, zu: „Bei Baugrundstücken ist der Preisanstieg noch nicht am Zenit angelangt. Ein Grund dafür ist, dass mit dem Raumordnungsgesetz die Bodenversiegelung hintangehalten werden soll. Mittlerweile kaufen Suchende auch bebaute Grundstücke, um dann einen Neubau zu errichten.“

Rege Bautätigkeit rund um Wien

Rund um Wien – und zwar in alle Himmelsrichtungen – wird fleißig gebaut. „Es werden derzeit mehr hochpreisige Eigentumswohnungen errichtet, als der Markt benötigt. Leistbare Wohnungen hingegen fehlen nach wie vor“, zieht Immobilien-Experte Wilhelm Fetscher Bilanz.

In jüngster Vergangenheit sind im Wiener Speckgürtel deutlich mehr Wohnungen als in den vergangenen 20 Jahren errichtet worden. „Mit verbesserten Verkehrsanbindungen steigt auch die Bereitschaft der Bevölkerung, in den Speckgürtel zu ziehen“, analysiert der Immobilienexperte. Viele Eigentumswohnungen werden zudem als Anlegerwohnungen gekauft. So zeigt sich auch die Situation in der Landeshauptstadt: „In St. Pölten ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen sehr hoch. Vorsorgewohnungen sind weiterhin gut nachgefragt, insbesondere von Interessenten aus Wien“, so Bernhard Baumgartner, MBA, Geschäftsführer von RE/MAX Plus in St. Pölten.

Sowohl die Anzahl der Transaktionen als auch die Durchschnittspreise für die Eigentumswohnungen sind gestiegen. Als Grund für den Preisanstieg ortet der Immobilienexperte den Kostendruck beim Neubau.

„Bei durchschnittlichen Neubauwohnungen ist mit einem Preis von 4.000 Euro pro m² zu rechnen, bei gehobenen Neubauwohnungen liegt der Preis deutlich darüber. Gesucht sind Wohnungen mit Balkon, Terrasse oder Garten. Bei gebrauchten Wohnungen bewegen sich die Preise, abhängig von Lage und Zustand, von 1.800 Euro bis zu 2.500 Euro pro m².“ Groß ist das Angebot an Mietwohnungen, deren Nettomietpreise zwischen 9 und 11 Euro pro m² liegen. Gebrauchte Wohnungen sind bereits um 6 bis 8 Euro pro m² zu haben.

Heuer erwartet Bernhard Baumgartner auch bei Grundstücken und Einfamilienhäusern weiterhin eine sehr gute Nachfrage, auch da werden die Preise weiter steigen.