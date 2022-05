Prokurist über Immokredite: „Neue Kriterien bringen mehr Sicherheit“

Werbung

NÖN: Wird es jetzt speziell für junge Familien schwierig, einen Kredit zu bekommen?

Anton Hechtl: Nicht unbedingt, da viele dieser Kriterien von den Banken ohnehin bereits jetzt berücksichtigt werden. Und zwar weil sie durchaus Sinn machen. Etwa die Laufzeit von 35 Jahren. Wenn der Kredit länger läuft, dann kommt man ja bereits in die Reparaturphase des Hauses hinein. Der Hausbesitzer wird dann irgendwann noch den alten Kredit laufen haben, aber auch einen zweiten benötigen, weil Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen am Haus anstehen. Auch die Eigenkapitalquote und die maximale Monatsrate bringen dem Kreditnehmer Sicherheiten.

Man muss sich also nicht mit dem Kreditantrag beeilen, damit man sein Haus auch sicher bauen kann?

Hechtl: Es macht allerdings aus anderen Gründen Sinn, sich jetzt damit zu befassen. Derzeit ist nach wie vor eine gute Zeit für den Neubau oder die Sanierung eines Hauses, weil die Zinsen auf einem sehr niedrigen Niveau sind. Aber das wird nicht immer so bleiben. Ich empfehle, einen Kredit mit Fixzinsen abzuschließen, dann kennt man die Belastung für die nächsten 15 bis 20 Jahre und erlebt keine Überraschungen.

Raumplaner fordern seit einiger Zeit, dass nur noch sehr wenige Einfamilienhäuser gebaut, dafür aber mehr verdichtete Wohnbauten errichtet werden sollten, um Zersiedelung und Grünlandverbauung einzudämmen und Ortskerne zu stärken. In diesem Zusammenhang ist doch auch die Sanierung bestehender Gebäude ein wichtiges Thema?

Hechtl: Natürlich. Es stehen so viele Wohnungen und teilweise auch Häuser in den Ortskernen leer, deshalb fördert das Land solche Sanierungen viel besser als Neubauten. Ich kann allen, die sich ihren Wohntraum erfüllen wollen, nur dazu raten, einmal zu schauen, ob sie diesen Traum vielleicht auch mit einem bestehenden Gebäude, das sie nach ihren Vorstellungen sanieren, realisieren können. Das wäre gut für die Umwelt, schont Grünland und bringt eben auch wirklich interessante Fördermittel vom Land.

