Die „große Suche“ nach dem „einfachen Bauen“: Pfaffeneder im Gespräch

Der Wiener Architekt Ernst Pfaffeneder lehrt an der TU Wien und ist außerdem aus Leidenschaft bauender Architekt. Er baut selten neu, sondern arbeitet am Bestand, an dem, was schon da ist.

Sein Büro liegt im Obergeschoß eines Hauses im Innenhof mitten in Wien. Der Blick durch die hohen Fenster öffnet sich auf die umliegenden Dächer, Fassaden und kleinen Terrassen. An sich schon pure, zufällige und erhaltenswerte Architektur, wie der Architekt sagt. Doch das Dach gegenüber, mit seinen alten, robusten Ziegeln, soll abgerissen werden und einem Dachausbau zum Opfer fallen. So ist es immer, seufzt Pfaffeneder. Und schon sind wir mitten im Gespräch.

NÖN: Für das Dreihaus in Obermallebarn sind Sie mit dem Preis für vorbildliches Bauen des Landes Niederösterreich ausgezeichnet worden. Wie baut man vorbildlich? Was muss ein Gebäude haben, damit es ein Vorbild ist?

Ernst Pfaffeneder: Das Vorbildliche an diesem Gebäude ist eine Idee zum Bestand. Das klingt etwas anachronistisch, denn der Bestand hat selten etwas Fortschrittliches, es sei denn, man ertüchtigt ihn, also man bringt ihn auf einen Stand, der zeitgemäß ist. In der heutigen Zeit haben wir ein Thema, und zwar: Wie gehen wir mit Ressourcen um?

Der Innenhof des Dreihauses im niederösterreichischen Obermellarn, umringt von Wohnhaus und Scheune – und geplant und gebaut von Ernst Pfaffeneder. Foto: Monika Nguyen

Meine Arbeit am Dreihaus begann erst mal mit einer Bestandsanalyse und mit dem ganz genauen Blick darauf, was wir zur Verfügung haben. Was kann man aus dem Bestehenden nutzen, was man sonst aufwändig wieder hinschaffen müsste? Es geht darum, zu nutzen, zu reaktivieren und aufzuwerten, was da ist. Das ist das Wesen des Ertüchtigungsschrittes: dass das Alte, das Bestehende, nicht zur Bedrohung wird, sondern es eine ganz andere Identität und eine ganz andere Möglichkeit eröffnet.

Was heißt das konkret?

Pfaffeneder: Obermallebarn ist ein sogenanntes Angerdorf und gibt an sich also schon eine sehr starke, dichte und enge Struktur vor. Die Gebäude, die am Hauptplatz, also am Anger, direkt angrenzen, sind in erster Linie Fassaden, die den Platz des Dorfes einfassen, da gibt es keine Vorgärten oder so etwas.

Diese Häuser wurden an Straßen angelegt (auf denen heute LKW vorbeirauschen) und so strukturiert, dass ein Gebäude das andere schützt. Die Frage, die mir zu Beginn gestellt wurde, war: „Wie schaffen wir es hier eine hohe Wohnqualität herzustellen?“

Meine Idee war dann, mit dem Straßentrakt einen Schwellenraum zu produzieren, zwischen diesem lauten, öffentlichen Raum und dem privaten Innenraum. Und in den Hof das Wohnen hineinsetzen. Der Eindruck, der dann entsteht, ist ein Hof, der geschützt ist von dem vorderen Haus und der sich zum Wohnhaus hin öffnet. Und hier ging es mir um einen Überraschungseffekt, nämlich in diese Dichte und Enge hinein, die die Struktur des Dorfes vorgibt, Großzügigkeit zu schaffen. Und genau das überrascht dann: dass in dieser Dichte plötzlich eine ganz andere sehr weite und lichte Qualität entsteht, ohne dass der Ort an sich überhaupt verändert wurde.

Geht es also auch darum, die Identität eines Dorfes, einer Stadt zu bewahren und sie andererseits zu transformieren und weiterzuentwickeln statt wegzuschmeißen und ganz von vorne anzufangen?

Pfaffeneder: Ja, und das macht ja auch Sinn. Vergleicht man zum Beispiel den Ortskern um das Dreihaus mit den Siedlungen an den Ortsrändern, wo Ackerflächen umgewidmet werden, um dort Fertigbauhäuser aufzustellen, dann sieht man schon die Unterschiede.

Bei uns im Dreihaus ist alles schon da und wir kümmern uns eigentlich nur noch ums Füllen. Und die anderen, die setzen jetzt auf einer Planungswiese erst einmal den Stempel drauf, den Pflock und müssen jetzt mühsam alles anschaffen, die haben nicht einmal einen Baum dort. Jetzt kann man natürlich sagen: Okay, wir verändern uns, wir brauchen auch neue Ressourcen, aber was ich nicht verstehe, ist, warum man so leichtfertig ist mit den Umwidmungen an den Ortsrändern, um dort Siedlungen aufzustellen, die nichts mehr mit dem Ort an sich zu tun haben, statt die Zentren wieder zu beleben. Bevor wir neue Ressourcen aufmachen, sollten wir doch erst mal schauen, was wir haben.

Wir haben in ganz Österreich und wahrscheinlich in ganz Europa so viel Leerstand, nicht gebrauchte Orte. Das muss in Zukunft einfach unser Thema sein. Wie können wir auf sinnvolle Weise wieder reaktivieren und vereinfachen? Das ist ganz wichtig, egal ob es jetzt um Wasser geht, den Baustoffverbrauch oder um die Frage, wie wir Energie produzieren.

Geht es Ihnen auch um Denkmalschutz? Und wenn ja, inwiefern?

Pfaffeneder: Der Denkmalschutz selber ist, glaube ich, nichts anderes als das Bauen im Bestand auf sorgfältige Weise weiterzudenken. In dem Fall natürlich vor allem bei Gebäuden, die einen kulturellen Wert haben. Das ist auch eine Frage der Identität. Das sieht man vor allem in Italien, weil die ein enorm großes historisches Erbe zu erhalten haben. Wenn Italien seine Ruinen schützt, dann ist das ein Abwägen zwischen seiner bedeutenden antiken Vergangenheit mit der Zukunft. Wo sind die Spuren der großen Errungenschaften wie der Demokratie, das Verständnis der Kultur, die man an andere Generationen weitergeben will? In Wien gibt es Areale, zum Beispiel um den Spittelberg herum. Das sind biedermeierliche Strukturen, die man in den 70ern abreißen wollte, um neue Wohngebäude zu errichten. Jetzt ist es eine der interessantesten Regionen der Stadt und sehr attraktiv, ohne dass man alles neu gemacht hat. Es darf also beim Denkmalschutz nicht nur darum gehen, sozusagen die Asche zu schützen. Es soll ja auch immer Lebendigkeit entstehen. Man vererbt nicht die Asche, sondern man schützt das Feuer. Wenn man Denkmalschutz unter diesem Begriff denken möchte, dann hat es einen sehr hohen Wert. Dann geht es nicht nur um den Wert des Erhaltens, sondern auch darum das Handwerk an sich noch mal zu überprüfen und einfache Baumaterialien wiederzuentdecken und zu fördern, eben das wirkliche Bauen.

Zum Beispiel?

Pfaffeneder: Bei diesem Haus dort zum Beispiel (zeigt auf ein Modell) habe ich einen Tonputz verwendet. Das ist ganz ein simpler Putz, der ohne Bindemittel auskommt. Man macht ihn feucht und lässt ihn lufttrocknen und dadurch hat er dann eine Verbindung mit dem Material.

Der Vorteil ist, bauphysikalisch nimmt er immer überschüssige Feuchtigkeit auf, und wenn er zu viel davon hat, gibt er es wieder weg. So entsteht kein Schimmel wie bei vielen Verputzen heutzutage. Das sind so ganz alte Elemente, die man jetzt wieder zurückholt und reaktiviert, aus der Überlegung heraus, etwas einfach, aber effizient zu machen.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft des Bauens? Und für die Zukunft der Architektur?

Pfaffeneder: Meine Idee im Wesentlichen ist die große Suche wieder nach dem einfachen Bauen. Weg von dieser Komplexität, um wieder dahinzukommen, dass man versteht, was man macht. Ich möchte eines erreichen: Ich möchte, dass Menschen selber ihre Gebäude wieder bearbeiten. An ihren Gebäuden Hand anlegen, so wie sie es in einem Garten machen. Nicht immer jemanden holen müssen dafür. Erkennen können, was habe ich da eingekauft, auch den Wert zu erkennen, was habe ich da eigentlich?

Was kann ein Architekt, eine Architektin dazu beitragen, in dieser Zeit der Multikrisen wieder Lebensqualität zu schaffen?

Pfaffeneder: Um auf das Dreihaus in Obermallebarn zurückzukommen: Dort haben wir erreicht, den aussterbenden Ortskern wieder zu beleben. Da geht die Tür auf, da schreien und spielen die Kinder. Uns, in der modernen Welt, zerbröseln die Generationen. Die Industrie trennt uns, weil sie ja darauf angewiesen ist, dass jeder sein eigenes Auto hat, seinen eigenen Fernseher und so weiter. Und eben da sind Transformationen auf ganz vielen Ebenen notwendig. Wenn wir über Gemeinschaft reden, dann geht es auch darum zu überlegen, wer sind wir zum Beispiel als Dorf? Wie betreiben wir Altersvorsorge, wie gehen wir mit Ressourcen um? Gibt es zum Beispiel Carsharing? Welche Modelle der Zusammengehörigkeit leben wir? Ich denke, es wird eine andere Welt werden in den nächsten Jahren, aber wir als Gestaltende (und das gilt nicht nur für Architekten, sondern auch für Ärzte, Schauspieler, Journalisten und so weiter) können und müssen an diesen Transformationsprozessen teilhaben.