Riesige Hallen, überdachte Ladezonen, Regalhallen und eine Lärmschutzwand in Richtung des Wohngebietes. Dazwischen, darunter und darüber: Holz. Es wird aufgeladen, abgeladen, zugeschnitten, geprüft. Die Rede ist von J. u. A. Frischeis, einer der führenden europäischen Anbieter von Holz und Holzwerkstoffen mit Sitz in Stockerau.

Hier, auf dem 32.000 Quadratmeter großen Areal, dreht sich alles rund ums Holz – vom Rundholz, beschnittenem Holz bis hin zu verarbeitetem Holz. „Wir denken und fühlen in Holz“, erklärt Geschäftsführer Werner Stix.

Ein wahrer Blickfang: der von J. u. A. Frischeis gestaltete Bar-Bereich im Hotel Puradis in Salzburg. | Peter Kühnl

Das Unternehmen wurde 1948 von Josef und Antonia Frischeis in Stockerau als Handel für Holz und Brennstoffe gegründet. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter. Bis Ende der 80er-Jahre war Frischeis mit sechs Standorten ein nationales Unternehmen. Zu Beginn der 90er wurde die Geschäftstätigkeit auf zentral- und osteuropäische Länder – wie Tschechien, Slowakei, Ungarn, aber auch Deutschland – ausgeweitet. 2015 erfolgte die Ausbreitung auf Übersee.

Heute, 70 Jahre später, zählt der Holzspezialist 59 Standorte in 18 Ländern auf vier Kontinenten. „Der natürliche Baustoff Holz steht von Beginn an im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns“, erklärt der Geschäftsführer das Credo des Unternehmens: „Holz ist unsere Welt.“ Sowohl im Bereich des Wohnens, aber auch im Holzbau erfährt Holz eine vielseitige Anwendung. Und erfreut sich, obwohl es ein uraltes Handelsgut ist, nach wie vor großer Beliebtheit, denn es ist so modern wie eh und je.

Holz in Innenräumen sorgt für ein angenehmes Raumklima, wie hier beim von J. u. A. Frischeis gestalteten Hotel Spaces in Südtirol. | Wolfgang Scherzer

Ein Blick zurück: Holz war stets ein relativ billiges Baumaterial, das erst spät von mineralischen Baustoffen, wie Stein und Ziegel, abgelöst wurde, was vor allem repräsentativen Bauten vorbehalten war. Im 19. Jahrhundert änderte sich das.

Nun war es auch den unteren Bevölkerungsschichten erlaubt, andere Baumaterialien zu verwenden als Holz. Die Industrie verlangte und die industrielle Ziegelanfertigung unterstützte das, wodurch sukzessive die Holz- und Lehmbauten anstelle von Ziegelbauweisen gelangten. Als der Stahlbeton aufkam, schlug dieser in der ganzen Welt ein, da er einerseits billig zu verarbeiten und anderseits ein multifunktionales Material ist.

Doch es kommt nicht von ungefähr, dass Holz ein uraltes, bewährtes Handelsgut ist, denn nach und nach wurde bemerkt, dass Ziegel über den Lebenszyklus betrachtet sehr materialintensiv und nicht sehr ökologisch ist. Heute erfreut sich Holz wieder zunehmender Beliebtheit, weil, was J. u. A. Frischeis schon seit 70 Jahren weiß, „Holz als nachwachsendes Material, einen wesentlichen Beitrag leistet, unsere Umwelt für nachkommende Generationen zu erhalten und zu sichern. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern“, betont der Geschäftsführer.