Mitmachen: Ein Garten für Frösche und Co.

Nach ausgiebigem Regen suchen nun zahlreiche Amphibien ihre Laichgewässer auf, um sich fortzupflanzen. Eine herausfordernde Wanderung: Straßen müssen überwunden und irgendwo ein Durchschlupf in den Garten gefunden werden. Zudem gibt es immer weniger naturnahe Teiche und Tümpel, um natürlichen Unterschlupf und Nahrung zu finden.

Eine Schweizer Studie aus dem Jahr 2022 erbrachte ermutigende Ergebnisse in Sachen Amphibienschutz. Sie zeigte auf, dass jeder noch so kleine Naturteich wertvoll für Amphibien ist.

„Im Gegensatz zum klassischen Chlor-Swimmingpool brauchen Naturteiche und Tümpel keinen Strom und bieten giftstofffreien Lebensraum für zahlreiche Tierarten, sowie Trinkmöglichkeit für durstige Igel oder Vögel und sie schonen unsere kostbaren Wasserressourcen. Gerade in Zeiten des Klimawandels bietet ein Naturteich also in mehrerlei Hinsicht nachhaltiges und erfrischendes Nass für alle“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“.

So wird euer Garten amphibienfreundlich

Ein Gewässer im Garten ist nicht nur für Amphibien Kinderstube und Quell des Lebens. Wichtig bei der Gestaltung ist eine flache Uferzone, damit auch anderen Tierarten, ohne die Gefahr des Ertrinkens, der Zugang zum lebensnotwendigen Nass möglich ist. Das Gewässer sollte zudem unbedingt fischfrei sein, da Fische Laich und Kaulquappen fressen.

Verzichtet auf chemisch-synthetische Pestizide im Garten, denn zahlreiche Tierarten, wie auch Amphibien, brauchen Insekten als Nahrung.

Ermöglicht den Tieren durch bodennahe Durchlässe bei Zäunen oder durch Tunnel in Betonsockeln Zugang zu eurem Garten.

In naturnahen Hecken gehen Laubfrösche in den Zweigen und Erdkröten in der Laub- und Krautschicht auf Beutefang. Erdkröten vertilgen dabei unter anderem auch Nacktschnecken. Toleriert deshalb etwas Unordnung und Laub unter den Hecken. Entscheidet euch bei Neupflanzungen für heimische Gehölzarten. Der Heckennavigator unterstützt euch dabei, ökologisch wertvolle Mischhecken mit wenigen Mausklicks zusammenzustellen: www.willheckehaben.at

Naturnahe Blühflächen oder blühende Säume fördern die Insektenvielfalt und werden deshalb von Amphibien als Jagdrevier gerne genutzt. Wichtig bei der Mahd ist, nicht die ganze Fläche auf einmal, sondern in Etappen zu mähen. So verbleibt Lebensraum, in welchen sich die Tiere zurückziehen können. Die Schnitthöhe sollte mindestens 7 cm, idealerweise 10 – 12 cm betragen.

Komposthaufen, Reisig-, Ast- und Totholzhaufen oder Benjeshecken sowie locker geschlichtete Holzstapel dienen als sicherer Rückzugsort vor Katze und Co. und bieten feuchte Plätze bei sommerlicher Hitze.

Trockensteinmauern und Lesesteinhaufen sind nicht nur ein dekoratives Element im Garten, richtig aufgebaut und bepflanzt locken sie Insekten an, bieten Ritzen und Spalten zum Verstecken. Im erdnahen Bereich finden schneckenvertilgende Kröten und Laufkäfer kühlen, feuchten und dunklen Wohlfühl-Unterschlupf.

Ein „Wildes Eck“ kann in jedem Garten Platz finden und es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um Ihren Garten durch wertvolle Naturgartenelemente strukturreich und einladend für die heimische Artenvielfalt zu gestalten.

Nähere Infos dazu finden Sie auch in den Broschüren „Der Weg zur Plakette“ und „Lebensraum Naturgarten - für Pflanze, Tier und Mensch“ unter www.naturimgarten.at/infoblätter

Mitmachaktion von 8. bis 14. Mai 2023: Von Alpenkammmolch bis Zauneidechse

Meldet eure Amphibien- und Reptiliensichtungen sowie indirekte Nachweise wie Schlangenhaut, Laichballen, Laichschnüre, Eier oder Rufe von 8. bis 14. Mai 2023. So helft ihr aktiv mit, das Vorkommen der in Österreich heimischen Arten im Siedlungsgebiet genauer zu erforschen, um geeignete Schutzmaßnahmen treffen zu können.

Unter allen gültigen Meldungen innerhalb des Aktionszeitraumes werden zudem (Sach-)preise verlost.

Nähere Infos zur Mitmachaktion: www.herpetozoa.at/aktivitaeten/gartenfreunde bzw. gartenfreunde@herpetozoa.at

Veranstaltungstipps von „Natur im Garten“

Vortrag: Nützlinge — Fleißige Helfer im Naturgarten

Manche Nützlinge machen sich bei den GärtnerInnen beliebt, weil sie Blattläuse, Schnecken, Kohlweißlingsraupen und andere Tiere fressen, die in der Beliebtheitsskala der GartenbesitzerInnen nicht so weit oben rangieren.

Im Rahmen des Vortrages stellen wir euch die wichtigsten Nützlinge vor, welche potenzielle Schädlinge in Ihrem Garten dezimieren können. Außerdem geben wir euch Tipps zur Förderung der fleißigen Helfer sowie interessante Einblicke in deren Lebensweise.

Donnerstag, 11.05.2023 von 18:30 bis 20:00 in 3435 Zwentendorf (TU)

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich