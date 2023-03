Erneuerbare Energie für die Gemeinschaft

Werbung

Ein Gesetz hat alles geändert. Vor 2021 durfte man in Österreich Strom nur innerhalb seiner eigenen Grundstückgrenzen produzieren, etwa am Dach des Wohnhauses. Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) ist das jetzt nicht mehr so. Nun dürfen sogenannte Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG) gegründet werden.

Innerhalb einer solchen Gemeinschaft können die Mitglieder Strom handeln. Also der Überschuss-Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage kann auch an die Nachbarn verkauft werden. Das System ist aber nicht auf Photovoltaik begrenzt, es kann für alle erneuerbaren Energieträger angewendet werden. Zum Energieproduzenten kann jeder werden: Einzelpersonen, kleine oder mittlere Unternehmen oder Gemeinden. Für eine EEG braucht es nur mindestens zwei Teilnehmer.

Was darf denn eine EEG nun alles? Sie darf Energie, also Strom, Wärme oder Gas aus erneuerbaren Quellen, erzeugen, speichern, verbrauchen und verkaufen. Einer EEG ist es erlaubt, die Anlagen des Netzbetreibers (wie das Stromnetz) zu nützen. Achtung: Dabei müssen sie immer innerhalb des Konzessionsgebiets eines einzelnen Netzbetreibers liegen und sind daher auf den „Nahebereich“ beschränkt.

Drei große Vorteile, zwei Arten

Drei große Vorteile können die EEGs aufweisen:

Sowohl die Produzenten als auch die Bezieher des Stroms profitieren finanziell.

Das überregionale Stromnetz wird entlastet.

Die Wertschöpfung bleibt in der Region, die Unabhängigkeit von globalen Märkten wird somit verstärkt.

Es gibt zwei Arten von Energiegemeinschaften. Die Teilnehmer einer „lokalen“ EEG sind über einen gemeinsamen Trafo verbunden. Die „regionalen“ Energiegemeinschaften hingegen über dasselbe Umspannwerk. Momentan sind zahlreiche Energiegesellschaften im Aufbau befindlich.

Beim Gründen gibt es jedoch einiges zu beachten und vorab zu überlegen. Denn richtig sinnvoll ist eine EEG erst dann, wenn einzelne Teilnehmer bereits jetzt Überschuss-Strom produzieren.

Außerdem sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stromproduktion und Stromverbrauch herrschen. Und wenn die Gemeinschaft größer wird, also mehr als zehn Teilnehmer umfasst, ist es ratsam, einen Energiedienstleister als Unterstützung an Bord zu holen.

