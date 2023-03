Gefragt: Wie man Energieberater(in) wird

Werbung

Eine gute Nachricht zu Beginn: Voraussetzungen braucht es keine, um die Ausbildung als Energieberater zu starten. Wohl aber ein technisches Interesse. Denn in den beiden Kursen, die nötig sind, um die Qualifikation zu erlangen, geht es beispielsweise um Energiekennzahlen, die Berechnung des Energieausweises, die Effizienz von Heizungsanlagen und vieles, vieles mehr. Man wird also ein Profi für Energiefragen.

Denn Energieberater und Energieberaterinnen sind Ansprechpersonen für zahlreiche Themen: Bei gewerblichen oder privaten Sanierungen, Um- oder Neubauten bilanzieren und begutachten sie den technischen und baulichen Ist-Zustand hinsichtlich des Energieverbrauchs, der Energieverteilung und der Energieerzeugung. Sie zeigen Optimierungspotenziale auf und entwickeln auf die Kunden abgestimmte Energiekonzepte. Sie beraten bei Erwerb oder Erneuerung von Immobilien, Anlagen oder Geräten und geben zusätzlich Auskunft über die diversen Fördermöglichkeiten.

Von Bautechnik bis Stromverbrauch

Der A-Kurs zum Energieberater bildet den Einstieg. Er umfasst 50 Kurseinheiten. Er gibt einen standardisierten Überblick über den gesamten Energiebereich, um gerade das sehr spezielle Energie-Thema „Beratung“ in einem größeren Zusammenhang betrachten zu können. Er vermittelt die Grundlagen und Zusammenhänge in den Bereichen Bautechnik, Heizungstechnik, Erneuerbare Energiegewinnung, Stromverbrauch, weltweiter Energieeinsatz und Nutzerverhalten. Er ist darauf ausgerichtet, den Energieverbrauch im kleinvolumigen Wohnbau und in Haushalten bewerten zu können, Energiesparpotenziale zu erkennen und zu wissen, auf welcher Ebene Einsparungen erzielt werden können.

Der Kurs verbindet das Wissen unterschiedlicher Fachbereiche und ist damit eine Ergänzung für Personen, die bereits in einem Fachbereich tätig sind (etwa im Baubereich oder bei Installationsfirmen) und sich einen Überblick verschaffen wollen, um etwa Kunden umfassend beraten oder Entscheidungen mit mehr Hintergrundwissen treffen zu können.

Der F-Kurs, also der Fortsetzungskurs, stellt eine Vertiefung des A-Kurses da und hat einen Umfang von 120 Lehreinheiten. Zusätzlich wird im Team an einem eigenen Energieprojekt gearbeitet. Außerdem führt jeder Teilnehmer sechs selbstständige Beratungen durch. Mit so viel Praxis ist man für den späteren Arbeitsalltag dann bestens gewappnet.

Beide Kurse werden am WIFI Niederösterreich angeboten und in Kooperation mit der eNu und der Umweltberatung durchgeführt. Es gibt zudem einige Fördermöglichkeiten für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen.

Übrigens: Um Energieausweise berechnen zu dürfen, braucht es die gewerbliche Befugnis der Wirtschaftskammer Österreich, der Energieberater-Kurs bildet jedoch die fachliche Qualifikation dafür.

