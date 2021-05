Der Wunsch nach Landleben, nach einem eigenen Garten und der somit sicheren Möglichkeit, sich Urlaubsflair zuhause zu kreieren, hat in Corona-Zeiten massiv an Verbreitung gewonnen. Die Krönung des Sommerurlaubs am eigenen Grundstück? Natürlich ein Pool. Wobei „natürlich“ hier ein besonders gutes Stichwort ist, während wir den Wert von Nachhaltigkeit und einer naturnahen Lebensweise wieder mehr und mehr zu schätzen wissen. Und während Pools keineswegs mehr die früheren Chlorbehälter sein müssen.

Ihr Naturpool von Garten Becker – selbstreinigend und chemiefrei

Der Gedanke, näher an der Natur zu bleiben und chemische Einflüsse zu meiden, setzt sich seit Jahren mehr und mehr durch. Im Leben allgemein – und in Sachen Gartenpools.

Naturpools von Garten Becker sind mehr als die Antwort auf einen Trend – sie sind ein Stück Lebensphilosophie, eine Portion Liebe und bringen chemiefreie, frischespendende Paradiese in jeden Garten.

„Man spart sich nicht nur die komplette Teichchemie, man genießt weiches Teichwasser, das sich selbst reinigt“, erläutert Ing. Karl Becker, Geschäftsführer des nach ihm benannten Gartengestaltungsbetriebs, die Vorteile der Naturpools, die sein Team für mehr und mehr zufriedene KundInnen baut. Und weiter: „Mittels Anströmung in einem speziellen Kiesfilter wird die Selbstreinigung des Wassers noch verstärkt.“ In der Tat erlangt das Wasser dadurch oft eine Qualität nah am Trinkwasser. Was jetzt keine Empfehlung sein soll, tatsächlich aus dem Teich zu trinken – aber die Reinheit des Wassers gut beschreibt. Sauberkeit, Klarheit und der auch im wörtlichen Sinne ungetrübte Badespaß, selbst für Allergiker, ist mit einem Naturpool von Garten Becker gesichert.

So einfach und günstig kann’s sein – Wartung und Pflege eines Naturpools

Die Wartung eines Naturpools ist günstig und rasch zu erledigen. Der Aufwand hält sich gerade bei den Naturpools von Garten Becker in sehr überschaubaren Grenzen: Entstehende Verunreinigungen, etwa durch herabfallende Pflanzenteile oder Insekten, holt in der Tiefe ein Teichroboter, solche an der Oberfläche ein so genannter Skimmer.

Je nach Nutzungsintensität empfiehlt sich ein Rückspülen des Filters alle zwei bis drei Monate – also auch mal viele entspannte Wochen lang gar nicht. Wer dann noch die Filterschwämme gelegentlich reinigt und den Teich wieder bis zum vorgesehenen Pegel befüllt, ist schon wieder fertig mit der Wartung. Auch die laufenden Kosten für einen Naturpool von Garten Becker sind äußerst gering – die Umwälzpumpe braucht für ein ganzes Jahr gerade mal Strom im Wert von rund EUR 110,–.

Individuelle Beratung – Design nach Wunsch

Je nach Ambiente und Vorlieben kann aus verschiedenen Einfassungen für den Naturpool gewählt werden – besonders beliebt sind Holz oder Stein. Individuelle Beratung vorab stellt sicher, dass der Naturpool von Garten Becker genau zum jeweiligen Zuhause und dessen BewohnerInnen passt.

