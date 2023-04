Die Rückkehr der Fixpreisgarantie

Werbung

Schon während der Corona-Krise hatte man über eine Aussetzung der Fixpreisgarantie diskutiert, die Idee aber wieder verworfen. Als in Folge des Kriegs in der Ukraine dann die Preise für manche Rohstoffe in exorbitante Höhen geklettert sind, hatten sich die Mitglieder des Fertighausverbandes doch dazu entschieden, die Garantie auszusetzen.

Christian Murhammer, Geschäftsführer des Österreichischen Fertighausverbandes: „Angesichts der Preissteigerungen wäre ein Festhalten am Fixpreis für einige Unternehmen existenzgefährdend gewesen.“

Von Anfang an war allerdings klar: Sobald sich die Lage wieder stabilisiert, wird die Fixpreisgarantie wieder eingeführt.

Bei der Vorstandssitzung des Verbandes im März war es so weit: Das Comeback der fixen Preise wurde beschlossen, nachdem ohnehin bereits seit einigen Monaten mehrere Verbandsmitglieder wieder individuelle Preisgarantien angeboten hatten. Die Mitgliedsfirmen sind demnach verpflichtet, eine Fixpreisgarantie für 12 Monate anzubieten. „Das ist ein wichtiges Signal, denn die Preisgarantie ist ein Alleinstellungsmerkmal der Branche und gibt den Kunden ein Gefühl der Sicherheit.“