Schön, zeitlos, langlebig, strapazierfähig, gleichzeitig pflegeleicht und hygienisch muss er sein, der Boden im Haus, in der Garage, auf der Terrasse oder im Büro. HM Markier- und Bodentechnik hat dafür die passenden Lösungen parat. Der Leistungsschwerpunkt des Unternehmens mit Sitz in Lilienfeld liegt in allen Bereichen der Bodenbeschichtung, der Natursteinteppichverlegung und der Bodenmarkierung.

Aufgrund von vermehrten Kundenanfragen bietet das Unternehmen seit kurzem auch Parkett-, Vinyl- und Laminatböden an. „Die Schauraum-Erweiterung dazu ist in Arbeit“, verrät dazu Christoph Hickelsberger, Geschäftsführer von HM Markier- und Bodentechnik.

zVg HM Markier- und Bodentechnik

Besonders stolz ist Hickelsberger auch darauf, dass das Unternehmen seit 2017 eines der wenigen österreichischen Betriebe ist, das TÜV zertifiziert, für flüssig aufzubringende Beschichtungen und Abdichtungen, ist.

zVg HM Markier- und Bodentechnik

zVg HM Markier- und Bodentechnik

„Unser Ziel ist es, optimale Lösungen Ihres ganz individuellen Projektes zu schaffen! Dazu liefern wir beste Qualität und beste Materialien von namhaften Herstellern.“ Wer sich genauer informieren möchte, hat im Schauraum in Lilienfeld oder bei der WISAMesse im St. Pöltner VAZ, die von 5. bis 7. April stattfindet, die Möglichkeit dazu.