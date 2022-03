Preise für vorbildliches Bauen

„Der Bauherrenpreis bietet 2021 nach einem Jahr Pause aufgrund der Corona-Pandemie wieder die Gelegenheit, hervorragende Beziehungen zwischen der Architektenschaft und ihren Auftraggebern zu würdigen“, erklärt Jury-Mitglied Maria Auböck.

Mit dem „Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten Österreichs“ werden so herausragende Bauten, Freiraumgestaltungen und städtebauliche Lösungen der letzten drei Jahre, die sich besonders durch die intensive Zusammenarbeit zwischen Bauherren und Architekten auszeichnen, geehrt. Unter den nominierten Projekten im Jahr 2021 waren auch drei aus NÖ – eines davon holte sich die Auszeichnung.

In Markgrafneusiedl wurde ein Bürogebäude der Graf-Holztechnik für seine Funktionalität sowie die innovative und nachhaltige Konstruktion mit der Auszeichnung „Vorbildliches Bauen“ des Landes NÖ geehrt. Foto: Manfred Seidl

Preisgekrönt wurde das Schulzentrum Gloggnitz. Es umfasst Volksschule und Mittelschule, das Polytechnikum sowie das Sonderpädagogische Zentrum.

Nachhaltigkeit und Austausch

„Ein solches Volumen kann als Barriere wirken. Doch das Architekturbüro von Dietmar Feichtinger und Bürgermeisterin Irene Gölles machen plausibel, wie diese gemeinsame bewusste Entscheidung genau das Gegenteil bewirken kann und auch soll“, heißt es in der Begründung der Jury. Das Gebäude sei nicht nur nachhaltig mit Wärmepumpe, Massespeicherung und Solarzellen sehr gut aufgestellt. Es ermöglicht auch einen Austausch mit der Stadt – etwa durch die Nutzung von Räumen durch Sportvereine oder für Veranstaltungen.

„Die ‚offene Form‘ unterstützt auch das dreidimensionale Raumfachwerk aus Stahl, das 30 Meter weit gespannt ist, genauso wie die Clusterung der Klassenräume im ersten Obergeschoss jeweils um einen ‚Marktplatz‘ und diese wiederum um einen großen offenen Hof auf dem Dach. Dazu belastbare Materialien wie Fichtenholz für die Innenräume, einfache Holzwolle für die Decke und zahlreiche Durchgänge oder -blicke“, wird die Auszeichnung begründet.

Themen der Gegenwart und Zukunft anstoßen

Nominiert für den Bauherrenpreis 2021 waren in Niederösterreich außerdem noch der Donau-Hochwasserschutz Halle Sarling-Säusenstein in Ybbs an der Donau sowie das Gemeindezentrum Großweikersdorf.

Insgesamt wurden 2021 aus 152 Einreichungen 24 Projekte nominiert, sechs davon erhielten den Bauherrenpreis. Die Jury besteht aus Fachleuten, darunter Peter Riepl (Architekt, Linz), Roger Riewe (Architekt, Graz) und Angelika Schnell (Professorin für Architekturtheorie und Architekturgeschichte, Wien). Mit dem Bauherrenpreis soll nicht nur der Status quo gewürdigt, sondern auch die Themen der Gegenwart und Zukunft sollen immer wieder ein wenig weiter angestoßen werden.

Vorbildlicher Bau in Markgrafneusiedl

Ein weiterer Wettbewerb, der besondere Bauwerke in NÖ ehrt, ist die „Verleihung von Anerkennungen für vorbildliche Bauten in Niederösterreich“. Dieser wird seit dem Jahr 1955 durchgeführt und ist damit der älteste Baupreis Niederösterreichs.

In Markgrafneusiedl wurde die Graf-Holztechnik für die Neuerrichtung eines Forschungs- und Entwicklungsgebäudes für die Firma IWG Ing.W. Garhöfer Ges.m.b.H ausgezeichnet. Das Gebäude wurde vor allem für seine Funktionalität sowie die innovative und nachhaltige Konstruktion gelobt. Der gesamte Gebäudekomplex besteht aus zwei gegensätzlichen Gebäudeteilen. Das Bürogebäude wurde dabei in Holz-Bauweise errichtet, die Produktionshalle in Sichtbeton.

Die Büros mit modernen und offenen Arbeitsplätzen sind zudem um ein zentrales, überdachtes Atrium gruppiert, wodurch es keine Gänge gibt. Der Zentralbereich dient zugleich auch als Essküche und soll Treffpunkt für Mitarbeiter sein.

Einreichungen jetzt möglich

Einreichungen für die 57. Ausschreibung des Wettbewerbes im Jahr 2022 sind vom ersten Jänner bis zum 31. März 2022 möglich. Dabei müssen Kriterien in den Bereichen „Gestaltung“, „Funktionalität“ sowie „Konstruktion“ erfüllt werden.

Alle Informationen gibt es online unter www.noe.gv.at