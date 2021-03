Die Wandfarbe IonitColor von Baumit reinigt die Raumluft von Feinstaub und Pollen und regeneriert Körper und Geist. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Gute Nachrichten, verbringen wir doch 90 % unseres Lebens indoor. In Zeiten des Lockdowns noch mehr.

Frische Luft sorgt für Entspannung.

Baumit

Mit Baumit IonitColor, der mineralischen Wandfarbe, gelingt es, sich diese in die eigenen vier Wände zu holen. Je höher die Konzentration an natürlichen Luftionen in der Natur, umso reiner ist die Luft. Denn die Luftionen binden Staub und Pollen und lassen diese zu Boden sinken. Diesen natürlichen Reinigungsprozess macht sich die mineralische Wandfarbe zunutze: Sie erhöht die Dichte der Luftionen auf natürliche Weise – dauerhaft. Eine vom deutschen Fraunhofer-Institut für Bauphysik durchgeführte Studie bewies, dass schon nach 30 Minuten 90 % der Birkenpollen im mit Baumit IonitColor gestrichenen Raum zu Boden sank.

