Wenn im Kinderspiel „Alles was Flügel hat, fliegt“ das Wort „Haus“ fällt, müssen die Hände unten bleiben.

Dennoch trat Holzbau-Meister Gottfried Schwab aus Mödling den Gegenbeweis an. Er ließ ein Baumhaus mit dem Lkw anliefern und mittels Kran durch die Luft auf einen Baum hieven. Das war auch für ihn ein spannender Moment, doch das Team der Zimmerei Hermine Schwab arbeitete eingespielt.

Auf Windverhältnisse beim Aufbau achten

Erst kam die Plattform, dann das komplett zusammengebaute Holzhaus selbst. Dabei mussten die Windverhältnisse, das Gewicht des Hauses, andere Bäume und Hecken sowie das Nachbarhaus berücksichtigt werden. Als das Haus an seinem zukünftigen Platz in rund drei Metern Höhe stand, gab es Applaus und Bravo-Rufe aller Zuseher.

„Ja, das war für mich auch das erste Mal. Wir haben versucht, soviel wie möglich in der Halle vorzufertigen. Dadurch ging es schneller“, berichtet Gottfried Schwab. Der große Vorteil sei, dass man beim Bau des Baumhauses wetterunabhängig gewesen sei und kein Gerüst aufstellen habe müssen. Usus ist so eine spektakuläre Anlieferung allerdings (noch) nicht. Die meisten Väter würden das Material in der Zimmerei kaufen und das Häuschen hoch oben selbst zusammenbauen. „Jeder muss sich nach seiner Decke strecken“, so Schwab.

Am falschen Platz – nämlich beim Holz – sollte nicht gespart werden. Es ist wichtig, gesundes Holz und nicht Abbruchmaterial zu verwenden. Dadurch könne man sich Ungeziefer einfangen, das man nur schwer wieder los wird.

Nicht bei der Planung und beim Holz sparen

Auf die richtige Qualität des Holzes pocht auch Richard Polsterer. Diese würde über die Lebensdauer des Baumhauses entscheiden. Der 51-Jährige machte sein Hobby zum Beruf und lebt als Erwachsener den Traum vieler Buben, wenn er in Bäumen ist. Begonnen hat alles mit seinem ganz persönlichen Luftschloss, wie er es selbst nennt. „Ich wohne in einem alten verwunschenem Schlosspark und wollte dort etwas machen“, erzählt Polsterer.

Das war vor fünf Jahren, und eigentlich hätte es bei diesem einem Haus für den Privatgebrauch bleiben sollen.

von Bettina Kreuter