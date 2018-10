Holz hält warm. Und: Holz macht warm. Nicht nur, weil’s schön aussieht, wenn das Feuer im Ofen flackert. Nicht nur, weil’s gut riecht und schön knackt, wenn die Scheite brennen. Sondern auch, weil’s im wahrsten Sinne schön grün ist, das Holz, zum Heizen.

Biomasse, sagen Klimaschützer, ist „aktiver Umweltschutz“. Und: „Holz ist ein intelligentes Produkt aus der Region“ – genauso wie die zugehörige Technik, mit der man Holz verheizen kann.

Sagt Niederösterreichs Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes. Und, so Schultes weiter: Biomasse sei auch noch „die Antwort auf die Käferproblematik“, also: die rasante Vermehrung der Borkenkäfer in Niederösterreichs Wäldern.

Mit Biomasse wird so viel geheizt wie noch nie

Ob mit oder ohne Käfer: 2017 wurden so viele Biomasseheizungen errichtet wie noch nie. 3.136 Hackgut-, Pellets- und Stückholz-Kessel wurden im vergangenen Jahr allein in Niederösterreich installiert.

In ganz Österreich zählte die jüngste Heizungserhebung, die Niederösterreichs Landwirtschaftskammer (LK NÖ) wie schon in den letzten 38 Jahren auch heuer durchgeführt hat, 11.061 neu errichtete Biomasseanlagen.

Nicht Feuer am Dach, aber Feuer im Kamin: Wer mit Holz heizt, hat es wohlig warm. Und schont dabei auch noch seine Umwelt.

Der Großteil davon wird zu den so genannten Kleinanlagen (bis zu 100 Kilowattstunden) gezählt, wobei unter diesen Pellets – vor Stückholz und Hackgut – das beliebteste Biomasse-Heizmaterial darstellen.

Bei den mittleren Anlagen dominiert dagegen das Hackgut als Brennmaterial. Und in der Kategorie der Großanlagen sind 2017 immerhin noch 21 neue gelistet – und das mit einer Leistung von über 1.000 Kilowattstunden.

Insgesamt verzeichnet die Studie der Landwirtschaftskammer NÖ im Vergleich zu 2016 einen Anstieg von 6,6 Prozent, während die Zahl der neu errichteten Ölheizungen nur um 2 Prozent stieg.