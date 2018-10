Kernaufgabe des Maschinenring ist und bleibt, seine Mitglieder bei der Sicherung von Einkommen und Lebensqualität zu unterstützen.

Umweltschutz als Programm

Internet und GPS in der Landwirtschaft können dabei helfen, Energie zu sparen und die Effizienz zu steigern, um den Betrieb ökonomisch und modern führen zu können.

Umweltschutz als Gegenstand täglicher Arbeitsabläufe: Der Maschinenring NÖ-Wien ist seit Mai 2018 ISO 14001-zertifiziert. Umweltaspekte werden in alle Geschäftsprozesse integriert – das beginnt bei der Evaluierung, ob Autofahrten zwingend notwendig sind, geht über die ringübergreifende Nutzung von Maschinen, die papierlose Leistungserfassung bis hin zur sukzessiven Umstellung der Firmenflotte auf Elektroautos. In der Grünraumpflege werden verstärkt Akkugeräte verwendet, und beim Winterdienst wird in bestimmten Regionen auf Sole statt Salz gesetzt.

Der Maschinenring ist außerdem „Natur im Garten“-Partnerbetrieb und vertraut in der Unkrautbekämpfung auf ökologische Alternativen wie Heißschaum und -wasser.

Ökologische Unkrautbekämpfung

Immer mehr Gemeinden verzichten auf den Einsatz von Glyphosat in der Unkrautbekämpfung. Maschinenring-Service NÖ-Wien unterstützt diese Entwicklung zu 100 Prozent und ist diesbezüglich auch oft Impulsgeber. Zwei alternative Methoden werden aktuell angewendet: Heißschaum und Heißwasser. Die Hitze von Wasser und Schaum zerstört das Eiweiß der Pflanze sowie deren Keimlinge und Samen in kürzester Zeit.

Im ersten Jahr sind mehrere Anwendungen in bestimmten Intervallen durchzuführen, diese verlängern sich dann von Jahr zu Jahr. Die Vorteile liegen auf der Hand: Verzicht auf Glyphosat, witterungsunabhängig einsetzbar, anwendbar auf fast allen Flächen.

Für die Zukunft: Landwirtschaft 4.0

Auch in der Landwirtschaft gibt es noch genügend Möglichkeiten, umweltgerecht und trotzdem extrem effizient zu arbeiten. Die Potenziale, die Internet und GPS der Landwirtschaft zur Verfügung stellen, sind unerschöpflich und sollen in Zukunft bestmöglich genutzt werden: um Energie zu sparen, Effizienz zu steigern, um den Betrieb ökonomisch und modern führen zu können. Mit dem Projekt „Energieeffizienz in der Landwirtschaft“ analysierte der Maschinenring NÖ-Wien während der vergangenen drei Jahre gemeinsam mit Landwirten, Energieberatungsunternehmen und Forschungseinrichtungen Produktionsabläufe in der Landwirtschaft und zeigte dabei Einsparungspotenzial auf.

Durch die Nutzung von Reifendruckregelanlagen wird beispielsweise Sprit gespart, Verschleiß reduziert, Lenk- und Bremssicherheit werden verbessert. Im Rahmen des Projektes wurde auch das „Maschinenring Mobil RTK Signal“ zur präzisen Bestimmung einer geografischen Position mittels mehrerer GPS-Satellitensignale entwickelt. Dadurch können Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmittel eingespart sowie Boden und Umwelt geschont werden.

„Mit rund 200 Angestellten, 15.000 Mitgliedsbetrieben, 2.800 DienstnehmerInnen und 2.000 BetriebshelferInnen zählt der Maschinenring NÖ-Wien zu den Top-Unternehmen in Niederösterreich“, zeigt sich Landesgeschäftsführer DI Gernot Ertl zufrieden.

