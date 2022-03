Eigentumswohnungen in St. Pölten

Auf mehreren Ebenen erhebt sich Das.Kremserberg in zeitloser Eleganz. Das.Kremserberg ist eine wunderbare Verbindung aus städtischem Wohnen und Leben in der Natur. Hier im nördlichen Stadtteil der Landeshauptstadt am Weg nach Krems, entstehen repräsentative Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern und Flächen von rund 43 m² bis 99 m². Kaufpreise starten bei EUR 155.000,00.

Jede Wohnung hat einen privaten Rückzugsort unter freiem Himmel. Die Wohnräume punkten durch Vorzüge wie Echtholz-Parkett, bodentiefe Fenster und viel Tageslicht. Kluge Grundrisse für Singles, Paare, Familien und alle Generationen, Raum zum Leben und Arbeiten.

Das große PLUS - eintauchen & abkühlen im großen Pool mit Poolhaus.

Erholung finden Sie auch auf der Gemeinschaftsterrasse und den großzügigen Allgemeinflächen. Ihr neues Zuhause erreichen Sie barrierefrei über einen Personenaufzug. Ihr Auto findet in der Tiefgarage Platz. Der nächstgelegene Supermarkt ist nur wenige Meter entfernt und auch das EKZ Traisenpark oder das Universitätsklinikum erreichen Sie fußläufig.

In unmittelbarer Nähe befinden sich Gasthäuser, Cafés, Schule, Kindergarten, Bank, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Kultur- und Bildungseinrichtungen. Campus und Fachhochschule sowie die City erreichen Sie komfortabel mit dem Rad oder dem Bus. Profitieren Sie von allen Vorzügen der Landeshauptstadt und ihrer hervorragenden Anbindung.

Energieeffizienz: Daten gem. Energieausweis vom 11.03.2021. Änderungen zufolge technischer Notwendigkeiten vorbehalten – spezifischer Standort-Referenz-Heizwärmebedarf HWB Ref.RK 23,4 kWh/m²a.

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

www.nid.immo

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 280 Mio. EUR ist die NID eines der größeren Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt. Der Zielsetzung entsprechend, Wohn- und Lebensräume zu realisieren, liegt der Fokus der Entwicklungsaktivitäten in hochwertiger Qualität mit einem attraktiven Preisniveau im Wohnbau und in der Stadtteilentwicklung, bei der in enger Zusammenarbeit mit Behörden und öffentlichen Institutionen großangelegte Immobiliendevelopments realisiert werden.

Bei den Stadtteilentwicklungen ist besonders das multifunktionale Projekt „Quartier Mitte“ in St. Pölten hervorzuheben, welches auf einer Fläche von ca. 1,2 ha mit Wohn-, Büro,- Geschäfts- und Hotelstandort, entsprechend den Potenzialen und der Lagegunst der Liegenschaft, realisiert wird.