Sauberer Strom in Niederösterreich in Zahlen

Grüner Strom

Seit 2015 werden über 100 Prozent des Endenergiebedarfs in Niederösterreich mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern gedeckt.

Diese Werte schwanken jahres- und tageszeitlich je nach Angebot an Wind, Sonne und Wasser.

Lediglich Biomasse liefert als gespeicherte Energie sehr gleichmäßig Beiträge zur Stromerzeugung.

Richtwerte Strom:

57 % aus Wasserkraft

32 % aus Windkraft

7 % aus Biomasse und

4 % aus Photovoltaik

Tipp: Der Energieticker NÖ zeigt live die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien im Vergleich zum Stromverbrauch in Niederösterreich.

www.energie-noe.at/stromerzeugung-live

Foto: NÖN

Im Bundesländervergleich schneidet Niederösterreich gut ab: Der Stromertrag aus Wind und Photovoltaik ist von 2010 mit 1.186 GWh auf 4.508 GWh gestiegen und hat sich somit mehr als vervierfacht. Damit liegt Niederösterreich weit vor allen anderen Bundesländern in Österreich.

Niederösterreich nimmt mit einer Erzeugung von 491 GWh Strom aus Photovoltaik den österreichweiten Spitzenwert vor der Steiermark mit 474 GWh und Oberösterreich mit 459 GWh ein.

Im Bereich der Windenergie liefert NÖ mit 4.017 GWh von 6.969 GWh österreichweit einen Anteil von fast 60 Prozent.

In Zukunft wird vor allem die Photovoltaik weiter an Bedeutung gewinnen: Geplant ist in Niederösterreich bis 2030 eine Verzehnfachung der PV-Erträge und eine Verdoppelung der Nutzung von Windenergie.