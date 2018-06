NÖN: Die eNu setzt sich bereits seit ihrer Gründung im Jahr 2012 für den Umwelt- und Klimaschutz ein. Was unternimmt sie hier konkret?

Herbert Greisberger: Die eNu berät Privatpersonen und Gemeinden sowie Unternehmen zu allen Umwelt- und Klimaschutzthemen, von der sauberen Mobilität, über die Nutzung von erneuerbarer Energie bis hin zu regionaler Lebensmittelproduktion und einem nachhaltigen Lebensstil.

Wir tun dies mittels Veranstaltungen, Broschüren und persönlichen Gesprächen, aber auch via Websites und Facebook. Ein Schwerpunkt liegt hier in der Bewusstseinsbildung im Rahmen der Plattformen Energiebewegung NÖ, RADLand, Wir leben nachhaltig & So schmeckt Niederösterreich.

Dabei bauen wir in Niederösterreich auf eine gute Basis auf. Vor zwei Jahren haben wir die Energiewende geschafft, seither erzeugen wir 100 Prozent unseres Stroms aus erneuerbarer Energie, aus Wind, Wasser, Biomasse und der Sonne. Damit sind wir nicht nur bundesweit, sondern auch europaweit Vorreiter.

Was verstehen Sie unter dem ökologischen Fußabdruck? Wie könnte jeder von uns dazu beitragen, diesen zu verringern?

Greisberger: Unter dem ökologischen Fußabdruck versteht man die Fläche, die ein Mensch im Jahr zum Leben braucht. In Österreich sind das 5,3 Hektar. Der ökologische Fußabdruck beinhaltet die Bereiche Ernährung, Wohnen, Mobilität, Konsumgüter und den Ressourcenverbrauch allgemeiner öffentlicher Leitungen wie Gesundheitswesen, Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur oder auch das Bildungssystem.

Österreichischer Fußabdruckrechner 2013

Eine Reduktion ist etwa durch Energieeinsparung, Nutzung erneuerbarer Energiequellen und Stärkung eines nachhaltigen Lebensstils möglich. Insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energieträger spielt eine immer entscheidendere Rolle mit vielen positiven Effekten auf Umwelt, Wirtschaft und die Regionen. Dazu bietet die eNu allen Interessierten firmenunabhängige und kostenlose Beratung.

Was sind Ihre persönlichen Energiespartipps für den Alltag?

Greisberger: Die sauberste Energie ist die, die nicht verbraucht wird. Daher ist es so wichtig, auf energieeffiziente, neue Technologien zu setzen. Beispielsweise kann mit einer soliden Wärmedämmung viel Heizenergie gespart werden und ein Elektromotor braucht nur ein Drittel der Energie eines Verbrennungsmotors.

Aber auch das eigene Verhalten ist ausschlaggebend für einen geringeren Energieverbrauch: Das heißt:

Mit den Öffis oder einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit fahren

Heizungen regelmäßig überprüfen

Erneuerbare Energie beziehen (zertifizierter Ökostrom)

Die Treppe statt den Lift benutzen

Konsequent lüften statt kippen

LED-Lampen sparen bis zu 80 % Energie

Stopp dem Standby: Das ist der am meisten unterschätzte Stromfresser.

Wäscheleine statt Trockner: Billiger geht es einfach nicht.

Von der NÖN-Sonderjournal-Redaktion