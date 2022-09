EVN Info-Tour durch ganz NÖ

In 4 Wochen werden 40 Gemeinden angefahren. „Um möglichst vielen Menschen beim Kostensparen zu helfen, führt unsere Tour vor allem in Gemeinden mit hoher Bevölkerungsdichte“, erläutert EVN Sprecher Stefan Zach. „Ausgenommen sind hier Städte, in denen wir bereits mit einem Service Center vertreten sind“.

Laut Zach haben viele Kundinnen und Kunden den Überblick über die verschiedenen Boni und Rabatte und deren Einlöse-Art verloren. Insofern rechnet er mit hohem Interesse. Vor allem ältere Menschen bevorzugen den persönlichen Kontakt gegenüber dem Online-Angebot. „Gerne unterstützen wir beim Ausfüllen der Online-Formulare“, so Zach. „Bitte Meldezettel und die letzte Rechnung mitnehmen – dann geht es gleich doppelt so schnell“.

Termine:

05.09.-09.09. Industrieviertel

12.09.-16.09. Mostviertel

19.09.-23.09. Waldviertel

26.09.-30.09. Weinviertel

Die genauen Tour-Stopps findet man unter

https://www.evn.at/home/evn-info-tour