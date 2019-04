Der Energieausweis ist der Typenschein für Gebäude und Wohnungen. Im Energieausweis finden Sie alle wichtigen Informationen zur thermischen Qualität und zum Energieverbrauch eines Gebäudes.

Vorteile

Die EVN hat große Erfahrung in allen Bereichen der Energieoptimierung. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Durchführung von Gebäudesanierungen, Heizungstausch, die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen und die EVN berät auch zu Förderungen. All dieses Wissen fließt in Ihren Energieausweis ein.



Energieausweise haben eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren, die EVN ist auch noch nach der langen Zeit Ihr Ansprechpartner für erforderliche Adaptierungen und Neuberechnungen auf Grundlage der vorhandenen Energieausweise.



Unter 0800 800 333 können Sie sich rasch und einfach konkrete Antworten auf Ihre Energiefragen holen.

Jeweils Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr steht Ihnen das Expertenteam der EVN Energieberatung zur Verfügung und unterstützt Sie mit praktischen Tipps.

Die EVN Energieberater stehen auch unter energieberatung@evn.at rund um die Uhr zur Verfügung.