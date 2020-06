Öffentlich laden in ganz Österreich

Seit April 2017 steht Kundinnen und Kunden mit der EVN Strom-Tankkarte außerdem das größte, flächendeckende Ladenetz für E-Fahrzeuge in Österreich offen. Die EVN hat ihre Ladestationen mit jenen von 10 anderen Energieunternehmen zu einem österreichweiten Netz verbunden.



EVN

Mit der EVN Strom-Tankkarte können Sie

Ihr Elektrofahrzeug an allen EVN Ladestationen (In jedem Bezirk steht mindestens eine EVN Ladestation für Ladungen mit 22 kW Wechselstrom zur Verfügung)

deren Partnerstationen aufladen.

Ladestationen in Ihrer Nähe finden Sie in der EVN Autoladen App.

Eine österreichweite Übersicht über alle E-Tankstellen bietet Ihnen der Tankstellenfinder.

An den Hauptverkehrsachsen wurden die ersten Schnellladestationen mit bis zu 80 kW Ladeleistung errichtet, die deutlich kürzere Ladezeiten erreichen. Alle Schnellladestationen sind mit CHAdeMO, CCS und Typ2 ausgestattet. In der EVN Autoladen App können Sie nach gewünschtem Stecker filtern und finden so Ihre passende Ladestation.



Hinweis: Nicht alle E-Fahrzeuge sind schnellladefähig! An öffentlichen Ladestationen wird die Leistung verrechnet, die über die jeweilige Steckdose bereitgestellt wird. Dabei spielt es keine Rolle, wieviel Ihr Elektroauto davon nutzen kann. Achten Sie deshalb immer darauf, den am besten geeigneten Stecker zu verwenden und die Ladestation nur so lange wie notwendig zu nutzen!

So einfach kommen Sie zu Ihrer EVN Strom-Tankkarte und Autoladen-App

Sie können Ihre EVN Strom-Tankkarte ganz einfach und bequem bestellen:

Holen Sie sich einfach hier die Kundenvereinbarung per Mausklick auf Ihren PC.

Füllen Sie diese – am besten gleich online – aus.

Drucken Sie das Dokument aus und setzen Sie Ihre Unterschrift darunter.



Jetzt müssen Sie uns nur noch Ihre ausgefüllten und unterschriebenen Vertragsunterlagen zuschicken

eingescannt per E-Mail an emobil@evn.at

per Fax an 02236 200-2030

oder per Post an die EVN Energievertrieb GmbH & Co KG, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf



Sie können sich Ihre EVN Strom-Tankkarte aber auch gerne direkt bei einer unserer Ausgabestellen holen.



Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der aktuellen Lage kommt es zurzeit zu Verzögerungen beim Versand der EVN Strom-Tankkarten. Bitte verwenden Sie bis zum Einlangen der Karte einfach die EVN Autoladen-App. Für Ihre erstmalige Registrierung in der Autoladen.App benutzen Sie bitte die von Ihnen auf der Kundenvereinbarung angegebene E-Mail-Adresse sowie das Geburtsdatum und die Strom-Tankkartennummer, die Sie mit Ihrem Bestätigungsmail „Aktivierung der Strom-Tankkarte“ erhalten haben.

Für jede EVN Strom-Tankkarte wird eine einmalige Aktivierungsgebühr von 10 Euro verrechnet. Darüber hinaus wird für die Akzeptanz an EVN Strom-Tankstellen & Partner-Stationen eine Grundgebühr von 2 Euro inkl. USt/Monat fällig. Für den Fall, dass Sie Strom- oder Gaskunde der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG oder Kunde der Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. sind, entfällt diese Grundgebühr für Sie. Naturkraft-Kunden senden ihre Kundenvereinbarung bitte an emobil@evn.at.



Sie sind noch kein EVN Energiekunde? Dann wechseln Sie noch heute zu Ihrem regionalen Energieversorger! Sie können ganz einfach online Stromkunde oder Gaskunde werden. Fragen beantworten wir Ihnen gerne auch am EVN Service-Telefon unter 0800 800 100.

Tarife fürs Laden

Die Verrechnung der Ladungen erfolgt pro angefangener Minute. Verrechnet wird die Zeit, in der das Fahrzeug an der Ladestation angesteckt ist. Es wird die Leistung verrechnet, die über die jeweilige Steckdose bereitgestellt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Elektroauto diese voll nutzen kann. Achten Sie deshalb immer darauf, den am besten geeigneten Stecker zu verwenden und die Ladestation nicht länger als nötig zu nutzen!



Ladestation Leistung Preis / Minute inkl. Ust

mit EVN Strom-Tankkarte oder Autoladen-App AC Schuko bis 3,7 kW 0,020 Euro AC 3,7 3,7 kW 0,022 Euro AC 11 11 kW 0,065 Euro AC 22 22 kW 0,130 Euro AC 43 43 kW 0,260 Euro DC 50 50 kW 0,300 Euro DC 80 80 kW 0,300 Euro

Preise gültig ab 1.8.2018, Die Tarife für EVN Strom-Tankkartenkunden gelten an allen EVN und Roamingpartner-Stationen.