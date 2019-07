Die Basis für anhaltenden Erfolg sind Vertrauen und Service. Die EVN, Niederösterreichs größter Energieversorger, hat daher ein flächendeckendes Netz aus Service Centern etabliert, die als kompetente Anlaufstellen für alle Energiefragen dienen. Egal ob es dabei um Tarifberatung geht, man Hilfe und Tipps in Sachen Stromsparen braucht, oder in die EVN Bonuswelt eintauchen will. Die 13 EVN Service Center sind dort, wo Sie sind. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich Zeit für Sie, bis keine Frage mehr offen ist.

„Ich finde es wichtig, dass man Dinge auch persönlich und in Ruhe besprechen kann“, erzählt Silke Schwarz. Die Niederösterreicherin ist seit 2007 Mitarbeiterin bei der EVN und Koordinatorin der EVN Service Center Neunkirchen und Wr. Neustadt. Sie ist mit Leib und Seele Beraterin: „An meinem Job liebe ich den direkten Kundenkontakt. Ein Gespräch unter vier Augen fällt vielen Menschen leichter als ein Telefonat oder ein Mail. Und ich kann dabei viel direkter auf individuelle Fragen und Bedürfnisse eingehen“, erklärt Schwarz.





Fragen übrigens, die oft weit über Alltägliches wie Rechnungstarife, Ummeldungen oder die Senkung des Energieverbrauchs hinaus gehen. „Wir führen ausführliche Gespräche mit unseren Kunden. Etwa wenn größere Investitionen wie eine Photovoltaikanlage, eine neue Heizung oder Sanierungen am Haus anfallen, oder Fragen zu unserem Multimedia-Angebot von kabelplus auftauchen“, erzählt Silke Schwarz. „Besprechungsecken und Stehpulte in unseren Centern sorgen dabei für ein angenehmes und diskretes Klima. Und unsere Öffnungszeiten sind ebenfalls so gestaltet, dass niemand das Gefühl hat, wir verstecken uns vor ihm“, merkt die Profiberaterin schmunzelnd an.

Einen Überblick über alle 13 Standorte der EVN Service Center inklusive Öffnungszeiten finden Sie online auf www.evn.at/service