NÖN: Seit 2015 erzeugt Niederösterreich bereits 100 Prozent des Stromverbrauchs aus Erneuerbarer Energie. Ein großer Meilenstein für unser Land. Wie sehen Sie die Zukunft?

Stephan Pernkopf: Sonne, Wind, Wasser und Biomasse sorgen bei uns in Niederösterreich dafür, dass wir bereits 100 Prozent unseres Stromverbrauchs aus Erneuerbarer Energie decken können. Die Zukunft sehe ich immer stärker weg von fossil, hin zu erneuerbar und e-mobil. Mit dem Ölkesselverbot in Neubauten, das 2019 in Kraft tritt, haben wir bereits ein starkes Zeichen gesetzt. Die Antwort muss selbstverständlich sein, auch künftig in den Ausbau der Erneuerbaren Energie zu investieren.

Denn genau das ist es, das uns auch glaubhaft im Kampf gegen die Atomkraft in Europa macht. Und wir werden weiterhin klar unsere Meinung zur Atommüll-Endlager-Suche an unserer Grenze sowie dem Ausbau des Atomkraftwerkes Dukovany kundtun. Jede Stimme macht uns stärker und verschafft uns Gehör. Letztendlich geht es darum, Vordenker zu sein und heute schon zukunftsfähige Lösungen für eine sichere und saubere Energieversorgung zu finden. Mit 100 Prozent Strom aus Erneuerbarer Energie haben wir ein solides Fundament, auf das wir aufbauen.

Wie kann jeder Niederösterreicher selbst einen Beitrag zur Energiewende leisten?

Pernkopf: Wir haben in Niederösterreich schon jetzt die idealen Voraussetzungen nicht nur für eine saubere und effiziente Energieversorgung, sondern auch für ökologische Mobilität geschaffen. Denn ohne Öko-Strom könnten Elektrofahrzeuge nicht nachhaltig betrieben werden. Beispielsweise erzeugt ein einziges Windrad genügend Strom für 3.000 Elektroautos. Das würde bedeuten, dass ganz Melk mit der Stromproduktion eines Windrades e-mobil unterwegs sein könnte.

Aber nicht nur mit dem Umstieg von einem fossilen Verbrenner auf ein Elektroauto kann jeder von uns einen Beitrag leisten. Auch ein erneuerbares Heizsystem, eine solide gute Wärmedämmung oder bloß energieeffiziente Haushaltsgeräte helfen, die Energiewende weiter voranzutreiben. Schon jetzt haben wir mit unseren 34.000 niederösterreichischen Photovoltaik-Anlagen, unseren fast 5.000 e-Autos und unseren rund 178.000 Biomasseheizungen eine massive Basis geschaffen. Gemeinsam arbeiten wir aber weiter daran, fossile Energieträger zurückzudrängen.

Kurz nachgefragt: Nutzen Sie privat erneuerbare Energiequellen? Wenn ja, warum haben Sie sich dafür entschieden?

Pernkopf: Wir haben eine Photovoltaik-Anlage auf unserem Dach. Für mich war das immer klar und ein absolutes Muss, auf Erneuerbare Energie zu setzen.

Ihr Energiespar-Tipp für den Alltag?

Pernkopf: Wenn wir sparsam mit unserer Energie umgehen, schonen wir gleichzeitig unsere Geldbörse und tun unserer Umwelt etwas Gutes. Im Alltag versuche ich, zumindest auf die einfachsten Dinge zu achten. Zum Beispiel zu kontrollieren, ob alle Elektrogeräte abge-

schaltet sind. Ebenso beim

Heizen und dem richtigen Lüften kann man viel Energie sparen.

Ihre Erfahrungen mit Elektromobilität?

Pernkopf: Meine erste Fahrt mit einem Elektroauto ist bereits einige Jahre her. Schon damals war ich gleich begeistert, welche Möglichkeiten uns die Technologie bietet. Mittlerweile können elektrisch betriebene Fahrzeuge locker mit ihren fossilen Vorgängern mithalten. Ob zum Einkaufen oder in die Arbeit, alle Alltagsstrecken sind problemlos mit einem e-Auto zu bewältigen.

Wann steigen Sie am liebsten auf Ihr Fahrrad?

Pernkopf: Vor allem für Kurzstrecken in meiner Heimatgemeinde benutze ich immer wieder gerne das Fahrrad. Es ist einfach eine umweltfreundliche und praktische Alternative zum

Auto.

Was möchten Sie Kindern mit auf den Weg geben, damit wir uns auch in Zukunft auf eine nachhaltige Energieversorgung verlassen können?

Pernkopf: Niederösterreich ist ein wunderschönes Naturland. Wir wollen es schützen und für die Zukunft lebenswert erhalten. Daher müssen wir alle achtsam mit unserer Umwelt und mit unserer Energieversorgung umgehen.

