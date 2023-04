Lass dir dein Haus einfach bauen!

Werbung

In Erinnerung bleibt vor allem jener Moment, an dem die großen Lkws die einzelnen Teile des künftigen Hauses zur Baustelle bringen. Wände, Decken und Dachelemente werden abgeladen und in kürzester Zeit von einem eingespielten Team zusammengesetzt. Stunden später steht das Fertighaus. Zeit für den nächsten Schritt, und auch der geht schnell: Sanitärinstallationen, Elektroleitungen, Fußböden, Fliesen, Wände, vielleicht sogar das ganze Bad und die komplette Küche – fertig ist das alles in gefühlt ein paar Tagen.

Die entscheidenden Schritte passieren aber schon in den Wochen und Monaten davor, in den Produktionshallen des Fertighausunternehmens. „Die witterungsunabhängige Fertigung ist zweifellos einer der wichtigsten Vorteile im Fertigbau“, erklärt Christian Murhammer, Geschäftsführer des Österreichischen Fertighausverbandes. „In den Werkshallen können die Fertighäuser geschützt vor Regen, Sturm und anderen negativen Witterungseinflüssen produziert werden. Das bringt einerseits natürlich einen Zeitvorteil, vor allem aber kann die Qualität konstant hochgehalten und immer millimetergenau gefertigt werden.“ Das ermöglicht einen passgenauen, schnellen Aufbau und garantiert so nebenbei, dass jede Steckdose genau dort sitzt, wo sie laut Plan auch sein sollte.

(Fast) alles bleibt trocken

Ein mindestens ebenso wichtiger Faktor im Fertigbau ist die Trockenbauweise: Bei der Montage eines Fertighauses werden auf der Baustelle praktisch weder Zement noch Beton benötigt. „Das heißt, dass es – mit Ausnahme des Estrichs – auch keine Austrocknungszeiten wie bei der konventionellen Bauweise gibt und deutlich weniger Baufeuchte entsteht – dadurch ist das Haus auch rascher bezugsfertig“, betont Murhammer. Für viele Baufamilien ist gerade die kürzere Bauzeit das entscheidende Kriterium. Zwischen den ersten konkreten Planungen und der Übergabe der Schlüssel vergehen im Durchschnitt gerade einmal neun bis zwölf Monate. Damit lässt sich der Einzugstermin exakt planen, was für die Baufamilien unter Umständen wiederum eine wesentliche Mieteinsparung bedeuten kann.

Ein einziger Ansprechpartner

„Zeit ist Geld“ hat beim Fertigbau aber auch noch eine andere Bedeutung: Für viele Baufamilien ist es allein schon aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich, viel Zeit auf der Baustelle oder mit Behördenwegen zu verbringen. Die Folge: Die Ausbaustufe „schlüsselfertig“ boomt – und die Fertighausunternehmen werden immer mehr zum Generalunternehmer, der für Organisation und Ausführung aller mit dem Bauherrn vereinbarten Leistungen verantwortlich ist und diese selbst ausführt oder Subunternehmen beauftragt.

„Bei der schlüsselfertigen Variante hat der Kunde zwei entscheidende Vorteile: einen Ansprechpartner, der die gesamte Projektkoordination und Abwicklung übernimmt und der auch für Gewährleistungsthemen zuständig ist“, erklärt der Geschäftsführer von Genböck Haus, Helmut Möseneder. Für die Baufamilie bedeutet das ein Höchstmaß an Sicherheit, dass Baukosten und Termine eingehalten werden. „Die Schnittstellen und Fehlermöglichkeiten werden wesentlich reduziert, die Planung, das Bauansuchen und die Abstimmung mit der Behörde werden ebenfalls vom Generalunternehmer erledigt. Der Bauwerber muss dann nur noch die fertigen Unterlagen, die er von uns bekommt, der Baubehörde vorlegen.“