Umwelt- und klimafreundlich agieren. Das ist, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Klimawandelthematik, auch bei Häuslbauern in aller Munde. Es lohnt sich daher, sich vorab zu informieren, wie man sich so genanntes „grünes“ Geld holen kann, um den umweltfreundlichen Hausbau kostengünstiger zu gestalten. Ein guter Ansprechpartner dafür ist der Klima- und Energiefonds: Dieser entwickelte seit seiner Gründung 2007 beachtliche 111 verschiedene Förderprogramme für „grünes Bauen“. Hier einige Förderungen:

Photovoltaik-Anlagen:

Durch die Förderung von Photovoltaikanlagen bis maximal 5 kWp will der Klima- und Energiefonds attraktive Anreize für die umwelt- und klimafreundliche Stromversorgung schaffen. Gefördert werden neu installierte, im Netzparallelbetrieb geführte Photovoltaik-Anlagen. Wie im Vorjahr sind bei der diesjährigen Förderungsaktion neben Einzelanlagen auch Gemeinschaftsanlagen förderungsfähig, welche von mindestens zwei Wohn- bzw. Geschäftseinheiten genutzt werden. Einreichen können natürliche sowie juristische Personen. Pro Antrag werden maximal 5 kW einer Anlage gefördert. Die Förderung wird in Form eines einmaligen Investitionskostenzuschusses ausbezahlt. Die Förderpauschale für freistehende Anlagen/Aufdachanlagen beträgt 250 Euro/kW bzw. für gebäudeintegrierte Anlagen 350 Euro/kW. Die Förderung gilt noch bis 30. November 2019.

Holzheizungen:

Auch die Errichtung von Pellet- und Hackgutzentralheizungsgeräten (bei Tausch bestehender Holzheizungen) und Pelletkaminöfen wird unterstützt. Gefördert werden neu installierte Pellet- und Hackgutzentralheizungsgeräte, die einen oder mehrere bestehende Holzheizungen mit Baujahr vor 2005 ersetzen. Weiters werden Pelletkaminöfen gefördert, wenn dadurch der Brennstoffverbrauch einer bestehenden fossilen Heizung oder einer alten Holzheizung mit Baujahr vor 2005 reduziert wird. Nicht gefördert werden gebrauchte Anlagen, die Errichtung von Neuanlagen (ohne Ersatz einer alten Holzheizung mit Baujahr vor 2005) sowie Stückholzheizungen bzw. Holzvergaserkessel.

Einreichen können ausschließlich Privatpersonen, eine überwiegend private Nutzung der geförderten Anlage muss gewährleistet sein. Pro Antragsteller kann unabhängig vom Standort nur ein Antrag für eine Holzheizung eingereicht werden. Achtung: Eine Antragstellung ist erst nach Umsetzung der Maßnahme möglich. Die Förderung wird in Form eines einmaligen Investitionskostenzuschusses ausbezahlt. Bei Ersatz einer alten Holzheizung (Baujahr vor dem Jahr 2005) durch Pellet-/Hackgutzentralheizungen wird eine Förderung von 800 Euro gewährt. Für Pelletkaminöfen gilt die Förderungspauschale von 500 Euro.

Eine Registrierung und Antragstellung ist laufend, solange Budgetmittel zur Verfügung stehen, bis 30. November möglich.

Solaranlagen: Gefördert werden auch neu errichtete, thermische Solaranlagen zur Beheizung von Gebäuden und/oder zur Warmwasserbereitung. Das Gebäude, welches durch die Solaranlage versorgt wird, muss älter als 15 Jahre sein. Die Förderung wird als einmaliger Investitionskosten-Zuschuss ausbezahlt. Für Solaranlagen zur Beheizung eines Gebäudes und zur Warmwasserbereitung gilt eine Förderpauschale von 700 Euro.

Ansprechpartner für Wohnbauförderungen ist auch die Wohnbau-Hotline des Landes Niederösterreich unter Tel. 02742/22133.

Einreichen können ausschließlich Privatpersonen, eine überwiegend private Nutzung der geförderten Anlage muss gewährleistet sein. Pro Antragsteller kann unabhängig vom Standort nur ein Antrag für eine Solaranlage eingereicht werden.

Der Lieferant der Anlage muss das Gütesiegel des Verbandes „Austria Solar“ führen oder die eingesetzten Solarkollektoren müssen nach dem „österreichischen Umweltzeichen für Sonnenkollektoren und Solaranlagen“ zertifiziert sein. Ersatzweise müssen die Kollektoren nach der „Solar Keymark“-Richtlinie zertifiziert sein, eine zehnjährige Garantie aufweisen und dürfen nicht galvanisch beschichtet sein. Eine Registrierung und Antragstellung, solange Budgetmittel zur Verfügung stehen, ist bis 30. November möglich.

Mustersanierung:

Es können umfassende Sanierungsprojekte von betrieblich genutzten und öffentlichen Gebäuden gefördert werden. Darunter fallen Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes sowie Maßnahmen zur Anwendung erneuerbarer Energieträger und zur Steigerung der Energieeffizienz. Wichtig ist, sich zuerst eine Klimafondsnummer für den Antrag zu holen. Die vorzeitige Einreichfrist endet mit 23. Oktober, 12 Uhr.

Unter die Förderungen fallen neben anderen diverse Dämmungen am Dach, Dachgeschoß, an Außenwänden und im Kellergeschoß, Tür- und Fensteraustausch, der Einbau von Lüftungssystemen mit Wärmerückgewinnung, Verschattungssysteme zur Reduzierung des Kühlbedarfs des Gebäudes, aber auch Maßnahmen zur effizienten Energienutzung in der Haustechnik oder zur Rückgewinnung vorhandener Abwärme oder Dachbegrünung, aber auch Biomasse Einzelanlagen oder Wärmepumpen.

Infos: www.klimaktiv.at

„Raus aus der Ölheizung“:

Um den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Heizsysteme zu erleichtern, unterstützt das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) den Tausch in jedem Haushalt mit dem „Raus aus dem Öl“-Bonus in der Höhe von 5.000 Euro.

Die Förderaktion war in den vergangenen Jahren ein großer Erfolg: 2018 wurden im Rahmen der Sanierungsoffensive bundesweit 7.678 Anträge genehmigt, das hat zu CO2-Einsparung von 61.000 Tonnen pro Jahr geführt.

Aufgrund der Nachfrage hat der Nationalrat im Juli die Verlängerung dieser erfolgreichen Fördermaßnahme genehmigt. 42,6 Millionen Euro waren ursprünglich für 2019 veranschlagt, für die Verlängerung stehen zusätzliche 20 Millionen Euro zur Verfügung. Förderanträge werden über die Kommunalkredit Public Consulting (KPC) abgewickelt und können seit dem 23. September online eingereicht werden unter: www.umweltfoerderung.at