Wichtig ist so wenig Plastik wie möglich zu verwenden, dann kommt auch wenig Plastik in die Umwelt. Ferner soll man darauf achten, in welchen Produkten überall Mikroplastik steckt.

Davon gibt es sehr viele, etwa manche Zahnpasten und viele Kosmetikprodukte. Wenn wir diese Produkte verwenden, brauchen wir Wasser und waschen eben auch das darin enthaltene Mikroplastik in die Gewässer. Mikroplastik wird kaum in der Kläranlage zurückbehalten.