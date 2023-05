Zehn Tipps für die kommende Gartenarbeit

Gärtnermeister Marco Buchler von „Green Leaf“ in Schwechat verrät unseren Lesern einige hilfreiche Tipps für den Frühsommer im Garten.

„Das erste wichtige Thema ist die Bewässerung“, so Buchler, denn der Frühsommer kann trocken und warm sein, daher ist es wichtig, die Pflanzen regelmäßig zu bewässern. Die Sommer werden immer heißer. Es ist daher sinnvoll Wasser zu sparen und richtig zu gießen. Für viele Pflanzen ist das sogar überlebenswichtig.

1. Tipp: Gießen Sie also früh am Morgen oder spät am Abend, um Verdunstung zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Wasser tief in den Boden eindringt. Wird der Boden im Sommer auch noch rund um die Pflanzen gehackt, verdunstet deutlich weniger Wasser. Jeder Garten ist anders, doch Unkraut wächst in jedem Grün.

2. Tipp: Entfernen Sie Unkraut, bevor es blüht und Samen verbreitet. Dies verhindert, dass sich das Unkraut ausbreitet und Ihre Pflanzen beeinträchtigt.

Ungebetene Pflanzen müssen regelmäßig gejätet werden. Huflattich, Löwenzahn, Ackerschachtelhalm und Ackerkratzdistel haben lange Pfahlwurzeln und sollten mit diesen ausgerissen werden. Bei Zaunwinde, Quecke oder Ackerwinde entfernt man die Ausläufer im Boden soweit möglich komplett, damit die Kräuter nicht gleich wieder austreiben.

Was den Boden stärkt, hilft meist auch den Gartenpflanzen. Um umweltbewusst zu düngen, kann man auf die Wirkstoffe aus der Natur zurückgreifen.

3. Tipp: Düngen Sie Ihre Pflanzen mit einem ausgewogenen Dünger, um sicherzustellen, dass sie genügend Nährstoffe erhalten, um zu wachsen und zu blühen.

Eine gute Stickstoffversorgung bekommen Pflanzen zum Beispiel durch eine Düngung mit Hornspänen (eignen sich besonders gut für neu gesätes oder angepflanztes Gemüse).

Urgesteinsmehl hingegen enthält Spurenelemente und Mineralien wie Eisen, Kupfer, Aluminium, Magnesium und Kalzium. Es kräftigt unter anderem Erbsen, Bohnen und Karotten, Ribisel, Johannisbeeren und Erdbeeren im Wachstum. Eine Bodenanalyse der Gartenerde gibt Aufschluss über Nährstoffmängel. Für Hobbygärtner bieten einige Labors kostengünstige Analysen des pH-Werts, des Humusgehalts und der wichtigen Nährstoffe im Boden an. Auch Schnelltests aus dem Fachhandel können zur Bodenbestimmung dienen.

Gesunde Pflanzen wehren sich gut gegen viele Schädlinge und Krankheitserreger und bilden in ihren Blättern hochwirksame Substanzen gegen Insekten und Pilze. Ähnlich wie bei einer Schutzimpfung können hier Jauchen und Kräutersude die aktiven Substanzen in der Pflanze erhöhen.

4. Tipp: Achten Sie auf Schädlinge, die in den wärmeren Monaten aktiv werden, und behandeln Sie diese, um größere Schäden zu vermeiden. Primär mit natürlichen Schädlingsbekämpfungsmitteln wie etwa Ackerschachtelhalmsud gegen Mehltau, Spinnmilben und Schorf. Brennnesseljauche gegen Blattläuse und andere Läuse. Diese Jauchen sind auch ein ideales Pflanzenstärkungsmittel. Oder verwenden Sie Sud aus Holunderblättern, er vertreibt Wühlmäuse und Maulwürfe, wenn man ihn vor deren Gängen aufbringt.

Um das Nahrungsangebot für das Bodenleben aufrechtzuerhalten, wird im Garten Gründüngung gesät oder Mulch aufgebracht. „Mulch“ kommt aus dem Englischen und bedeutet Laubdecke oder das Abdecken des Bodens mit organischem Material.

5. Tipp: Bedecken Sie den Boden um Ihre Pflanzen herum mit einer Schicht Mulch. Rindenmulch kommt unter Sträuchern (zum Beispiel Johannisbeere, Stachelbeere, Holunder, Schmetterlingsflieder und Hortensien) zum Einsatz, Holzfasern gehören unter Stauden (wie Sonnenhut, Rittersporn, Pfingstrosen, Margeriten oder Phlox). Dies hält den Boden feucht und verhindert das Wachstum von Unkraut. Wer sein Gehölz zum richtigen Zeitpunkt schneidet, kann sich eines reichhaltigen Wachstums im Garten erfreuen.

6. Tipp: Führen Sie einen Verjüngungsschnitt an Ihren Sträuchern durch, um sie gesund zu halten und ein kräftiges Wachstum zu fördern. Bitte achten Sie aber auf brütende Vögel, die oft in dichten Hecken um diese Zeit brüten. Vor allem bei Kirsch-, Marillen- und Pfirsichbäumen sollten Äste (ab circa drei Zentimentern Dicke) im Sommer, von Juni bis Anfang September, geschnitten werden (alle anderen Bäume bevorzugen eher einen Schnitt zwischen Februar und März).

Ein etwas trockener, nur leicht feuchter Boden ist gut für das Wurzelwachstum. Der leichte Mangel ist zum Anwurzeln junger Pflanzen besser als ein volles Nährstoffangebot. Das Klima im Frühsommer aktiviert das Wurzelwachstum.

7. Tipp: Nutzen Sie den Frühsommer, um neue Pflanzen zu setzen. Wählen Sie Pflanzen aus, die für Ihre Region und Bodenbeschaffenheit geeignet sind. Standortgerechte, heimische Pflanzen kommen teilweise mit nur mäßiger Bewässerung gut zurecht, denn sie haben sich über Generationen an die Klimaverhältnisse hier angepasst. Zum Beispiel Schafgarbe (Achillea millefolium), Färber-Hundskamille, Berg- und Goldhaar-Aster, Echte Betonie, Zittergras, Glockenblume, Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Echtes Johanniskraut oder Kartäusernelke gehören zu den Pflanzen unserer Region.

Wenn man einmal die Früchte und das Gemüse seines eigenen Gartens gekostet hat, verzichtet man gerne auf gekaufte Ware. Nichts schmeckt besser als ein selbst gezogener, frisch geernteter Salat und Tomaten direkt von der Staude.

8. Tipp: Setzen Sie Samen für Gemüse und Blumen, die im Frühsommer wachsen, wie etwa Zucchini, Tomaten oder Kapuzinerkresse, direkt ins Beet. Dabei ist eine Planung für das Setzen oder Säen ratsam. Ein guter Platz für ein Gemüsebeet ist eine südseitig gelegene Fläche im Garten mit humusreicher Erde. Vor dem Sähen oder Pflanzen sollte der Boden durchlüftet und gelockert werden.

Wer die Fruchtfolge beherzigt, hat mehr Freude mit seinem Gemüsebeet. In dieser Reihenfolge sollte das Beet bepflanzt werden: zuerst Starkzehrer, dann Mittelzehrer und zuletzt Schwachzehrer. Danach kann die Fruchtfolge von vorne beginnen. Kraut, Kürbis und Zucchini sind zum Beispiel Starkzehrer. Mangold, Lauch und Karotten sind Mittelzehrer und Fisolen, Erbsen und Salate sind Schwachzehrer.

9. Tipp: Pflege von Rasenflächen – mähen Sie Ihren Rasen regelmäßig, aber nicht zu kurz. Fügen Sie dem Rasen auch einen Rasendünger hinzu, um ihn zu stärken und zu nähren. Im besten Fall einen organischen Dünger verwenden!

10. Tipp: Entfernen Sie abgestorbene Pflanzen und Äste im Garten, um Platz für neue Stauden, Büsche, Blumen und Früchte zu schaffen und um damit auch Schädlinge und Krankheiten zu vermeiden.