Deshalb ruft Landesrat Martin Eichtinger mit „Natur im Garten“ zum Bau von Nützlingshotels zur Förderung der Artenvielfalt in Niederösterreich auf: „Egal, ob ein luxuriöses Exemplar aus Holz oder eine einfache Variante aus alten Konservendosen: Bauen wir gemeinsam Nützlingshotels, um Bienen und anderen Nützlingen Lebensraum zu geben. ,Natur im Garten‘ hat online die besten Tipps für Sie parat.“

Wildbienen, zu denen übrigens auch die Hummeln gehören, bestäuben über 60% unserer Kulturpflanzen. Nützlinge sind also nicht nur ein essentieller Bestandteil des natürlichen Ökosystems unserer Gärten, sondern für uns Menschen von unverzichtbarem Wert. „Zudem sind Wildbienen für uns Menschen ungefährlich, da sie überwiegend einzeln leben und somit keinen Staat verteidigen müssen“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“.

Nützlingshotels für Garten, Balkon und Terrasse

Für den Bau eines einfachen Wildbienenhotels benötigen Sie einen Holzkasten oder alternativ eine saubere, mindestens 10 Zentimeter tiefe Konservendose. Für die „Innenausstattung“ besorgen Sie sich hohle Pflanzen- oder Schilfhalme mit einem Durchmesser von drei bis neun Millimeter. Kürzen Sie die Stängel mit einer scharfen Gartenschere glatt passend auf die Länge der Dose.

„Ein sauberer Schnitt ist unbedingt notwendig, da sonst die Flügel der Wildbienen verletzt werden können. Befüllen Sie das Hotel so dicht wie möglich mit den Stängeln. Achten Sie darauf, nur hohle und intakte Stängel zu verwenden“, so Batakovic. Für ein Nützlingshotel aus Holz können Sie zusätzlich zu den Stängeln auch Holzscheite mit Bohrlöchern versehen. In jedem Fall darf das verwendete Holz nicht mit Lacken bearbeitet werden.

„Das Nützlingshotel ganz leicht abwärts geneigt nach Süden ausrichten und unbedingt vor Wind und Wetter schützen. Sie eignen sich auch bestens für Balkon und Terrasse. Blühpflanzen in der Nähe der Unterkünfte sind sehr wichtig“, so Batakovic.