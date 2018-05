Eine ältere Dame, ein Kopftuch umgebunden, erklärt einem Buben, der mit der Schaufel in der Hand kurz innehält, wie die Blätter eines Pfirsichbaums aussehen: Die Pflanz-Aktion in Kilb im Mostviertel führte Generationen zusammen – und so soll es bleiben. Das frische Grün auf dem Spielplatz soll eine Begegnungszone der Jugend und der Erfahrenen sein.

Dass das gut funktionieren kann, zeigt der Gemeinschaftsgarten vor dem Pflege- und Betreuungszentrum in Retz, Weinviertel. Genau wie in Kilb packen alle an, um den Garten so aussehen zu lassen, wie er ist: Volksschüler und Pflegebedürftige kümmern sich um die Kräuterschnecke und die Hochbeete.

Neugier und Spannung unterm freien Himmel

Der Erholungsraum ist in diesen Fällen nicht nur einer Generation vorbehalten – und besonders Kinder benötigen Platz unterm freien Himmel, um intensiv Neugier, Spannung, Wut oder Freude ausdrücken und durch Bewegung verarbeiten zu können. Lässt man ihnen zu wenig Raum für körperlich-sinnliche Bedürfnisse, führt das zu Stress. Das heutige Wohnumfeld bietet immer weniger Möglichkeiten zum Austoben und zum Erforschen.

FamVeld / Shutterstock.com

Ein Platz, wo Spiel und Rückzug gleichermaßen möglich sind, schon: Er kann zum Experimentieren einladen. Die eigenen Grenzen können mit den Spielelementen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ausgelotet werden. Soziale Kontakte werden geknüpft, im besten Fall nicht nur mit Gleichaltrigen. Die naturnahe Gestaltung regt Sinne intensiv an. Mädchen und Burschen sehen zudem, wie Gärten aussehen, in denen Menschen, Pflanzen und Tiere gemeinsam bewegen.

Alles zusammen ist wichtig für die Entwicklung des Kindes: Motorische, geistige und soziale Kompetenzen werden entwickelt. Mehr als die Hälfte im Erwachsenenalter auftretenden Zivilisationskrankheiten entsteht infolge von Verhaltensweise und Lebensstilen, die im Kindesalter entwickelt werden.

Photobac / Shutterstock.com

Das schreibt die NÖ Familienland GmbH, die unter anderem die Errichtung von höherwertigen Schulhöfen und Spielplätzen fördert. Eine einzige Ansammlung von Spielgeräten ist dabei zu wenig: Die Strukturierung des Geländes mit Pflanzen, Verstecken und Naschecken schafft eine für Kinder einzigartige Atmosphäre. Und wer weiß am besten, was am spannendsten ist? Natürlich die Kinder.

Sie dürfen mit Eltern und Pädagogen in einem längerfristigen Prozess ihre Ideen einbringen. Das Spielplatzbüro, das Gemeinden und Schulen in der Umsetzung von naturnahen und bedürfnisgerechten Freiräumen unterstützt, begleitet sie dabei. Und so werden auch hier Generationen zusammengeführt.

Karin Widhalm/NÖN-Sonderjournal-Redaktion