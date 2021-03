Hello Spring – endlich bist du da! Freust du dich auch schon so auf Balkonien oder die Terrasse, wie ich? Für mich beginnt jetzt die allerschönste Zeit im Jahr, wenn wir von Frühling bis Herbst viel Zeit im Freien verbringen können. Endlich ist es wieder länger hell, die Sonne kommt durch, die Vögel zwitschern und ich rieche den Duft, der nur zu dieser Jahreszeit in der Luft liegt.

Bald schon genießen wir Eiskaffee unter blauem Himmel, meine Bulldogge spielt im Rasen und mein Mann grillt ein paar leckere Steaks. Ja, ich liebe diese Zeit und passend dazu nehme ich dich heute mit in unseren Garten und zeige, wie ich bereits ein paar Kleinigkeiten umgesetzt habe, damit unser grünes Paradies wieder genauso schön wird, wie letztes Jahr. Vielleicht sogar noch schöner.

HELLO SPRING - ich habe auf dich gewartet . . .

In diesem Blogpost dreht sich heute alles über die ersten Pflanzen, die ich eingesetzt habe und ich verrate meine unverzichtbaren Garten-Tools. Während ich in den Vorjahren immer die Eisheiligen abwartete – so etwa Mitte Mai – Topfpflanzen in den Garten zu stellen, bin ich in diesem Jahr früher dran. Der Frühling lockt nämlich mit seinen warmen Temperaturen und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Draußenzeit so sehr vermisst und freue mich unheimlich darüber, nun wieder mehr Zeit im Garten verbringen zu können.

Garten frühlingsfit machen

Mit dem Frühlingsbeginn und dem herannahendem April stehe ich ungeduldig in den Startlöchern, was das Arbeiten in unserem Garten betrifft. Sobald die Vögel fröhlich zwitschern, unsere Hecken sprießen und die Temperaturen wieder milder werden, verbringen wir als Familie wahnsinnig viel Zeit draußen. Und das heißt auch, dass wir den Garten erstmal auf Vordermann bringen müssen.

Bedeutet, ab sofort können mein Mann und ich die Hecken und Bäume zurückschneiden, unsere Gartenhütte entrümpeln, Unkraut vernichten, den Rasen vertikutieren und neuen Samen ausstreuen. Ich denke also, wir sind in den nächsten Tagen und Wochen gut beschäftigt und können den Garten schon mal für den Frühling fit machen. Sind ja doch immerhin ca. 600 m2 die gepflegt werden wollen.

Bis Bald, Claudia