Blüten und Kräuter: Was man ganz einfach daraus machen kann

Für das Blüten-Tattoo muss man lediglich als essbar ausgewiesene Blüten mit möglichst flachen Blütenblättern sammeln. Wunderbar eignen sich dazu etwa Rosen, Gänseblümchen, Löwenzahn, Klee oder Kapuzinerkresse. Die Suche nach diesen Pflanzen lässt sich auch mit einer kleinen Lerneinheit für Kinder verbinden, in dem man zum Beispiel alle Pflanzen benennt und kurz etwas dazu erzählt. Die gewünschte Stelle für das Tattoo wird mit Vaseline eingeschmiert. Dann lassen sich die Blüten ganz einfach nach Lust und Laune auf die vorbereitete Hautstelle kleben. Fertig ist das Blüten-Tattoo.

Selbstgemachtes Blüten- bzw. Kräutersalz eignet sich auch optimal als nettes Geschenk oder Mitbringsel. Foto: „Natur im Garten“ S. Weber

Essbare Blüten und Kräuter können in der Zwischenzeit zum schonenden Trocknen vorbereitet werden. Später können die getrockneten Kräuter gemeinsam mit grobem Meersalz so lange in einem Mörser verrieben werden, bis sich alles gut vermengt hat. Gemeinsam mit den bunten Blüten in einem Glas abgefüllt, eignet sich das Salz auch als ein nettes, selbstgemachtes Geschenk. Genießen kann man das „Zaubersalz“ zum Beispiel auf Erdäpfeln mit Butter. Die übergebliebenen Blüten eignen sich auch herrlich zum Dekorieren von Salat oder für ein buntes Butterbrot zur Jause zwischendurch.