Lichtverschmutzung: So werden Lampen nicht zur Insektenfalle

Straßenlaternen, Gebäudebeleuchtungen oder Licht von Schaufenstern und Reklamen machen die Nacht im Siedlungsraum beinahe zum Tag. Insbesondere unsere Parks und Gärten sind jedoch Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, die dadurch belastet werden können.

Licht beeinträchtigt Orientierung, Nahrungssuche und Fortpflanzung

Zu viel oder stark gestreutes Licht verwirrt nachtaktive Tiere wie Fledermaus, Nachtfalter oder Glühwürmchen bei der Futter- oder Partnersuche und stört Zugvögel bei der Orientierung. Unzählige Insekten fliegen „wie die Motte in das Licht“ und verenden. Die tagaktive Tierwelt kann nicht ruhen, auch Pflanzen reagieren in vielfältiger Weise irritiert auf den künstlichen Tag.

„Lichtverschmutzung und der Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide tragen zum Rückgang zahlreicher Nachtfalterarten und ihrer Raupen bei“, sagt Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“. Als Beispiel für eine besonders belastete Art nennt sie das Wiener Nachtpfauenauge. Dieser nachtaktive Falter ist mit einer Flügelspannweite von bis zu 17 Zentimetern die größte europäische Schmetterlingsart. Die erwachsenen Falter können keine Nahrung zu sich nehmen und leben nur wenige Tage, um sich fortzupflanzen.

Raupe eines Wiener Nachtpfauenauges. Foto: Pixabay/usd-susanne

Licht abschalten, wenn es nicht gebraucht wird

Der erste und einfachste Tipp der Expertin lautet: „Wo immer es möglich ist, Licht aus!“ Das spare Energie und bares Geld, sei gut für Gesundheit und Umwelt und „ermöglicht uns öfters, nach den Sternen zu greifen“.

Selbst kleine Solarlämpchen sind für nachtaktive Tiere aufgrund des starken Kontrastes im dunklen Garten problematisch und verursachen dauerhaft leuchtend ungewollt Schaden, ohne zu nützen. „Achten Sie deshalb darauf, dass auch diese Leuchtmittel abgeschaltet werden können, wenn Garten oder Balkon gerade nicht genutzt werden“, sagt Batakovic. Abhilfe kann dabei auch eine Zeitschaltuhr oder ein Bewegungsmelder bieten, damit gibt es Licht nur nach Bedarf.

Die richtige Position und Art machen eine Lampe nicht zur Insektenfalle

Um Lampen nicht zur Insektenfalle zu machen, kann man zudem geschlossene Leuchtkörper wählen.

„Kaufen Sie vor allem für den Außenbereich nur Leuchtkörper mit langwelligem, gelbem Licht mit dem Farbton ,warmweiß' (unter 3.000 Kelvin), dieses wirkt wesentlich weniger anziehend auf Insekten als ,kaltweißes' Licht“, weiß Batakovic.

„Montieren Sie Leuchtmittel möglichst niedrig, der Lichtkegel soll stets nach unten gerichtet sein, um eine breite Streuung des Lichts zu verhindern. Sogenannte Full-Cut-Off-Leuchten sind optimal“, rät die Expertin. So seien Wege nur in jenem Bereich beleuchtet, wo es wirklich notwendig ist. Ein gutes Maß sei hierbei, wenn außer der beleuchteten Fläche kaum Lichtabstrahlung wahrgenommen werden könne, so Batakovic.

Auf die Beleuchtung von Bäumen, Hecken oder dem Gartenteich sollte man laut Expertin sowieso verzichten: „Denn dort leben zahlreiche Tiere!“ Fassaden und Swimmingpools sollten ebenso nicht angestrahlt werden, da helle und dadurch intensiv reflektierende sowie spiegelnde Flächen stark anziehend auf Insekten wirken.

Dunkelheit auch für Menschen wichtig

Lichtverschmutzung wirkt sich auch gesundheitsbeeinträchtigend auf den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen aus. Wer der eigenen Gesundheit sowie der Umwelt etwas Gutes tun möchte, der sollte Licht im Garten, auf der Terrasse und auf dem Balkon nur äußerst sparsam und mit Bedacht nutzen. Eine echte Mondscheinnacht genießen zu können, sei ein wahrer Luxus.

„Ein reflektierter Umgang mit Licht ist deshalb wichtig, denn die fast unbemerkt verlöschende Ressource Dunkelheit ist lebenswichtig für Mensch und Natur“, so die „Natur im Garten“-Expertin. Daran soll auch die Earth Night am 15. September 2023 erinnern. In dieser Nacht wird Außenlicht für eine ganze Nacht lang reduziert beziehungsweise abgeschaltet. Man will damit ein Zeichen gegen die zunehmende Lichtverschmutzung auf der Welt setzen. Genauere Infos rund um die Earth Night gibt es hier: www.earth-night.info.