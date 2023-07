Ob frisch oder getrocknet - Gartenkräuter haben immer Saison

Kräuter, die man gerade aus dem Garten gepflückt hat, bei der sommerlichen Grillerei zum Würzen verwendet oder im selbst gemachten Grillsalz weiterverschenkt. Mit frischen Kräutern, aber auch mit getrockneten, lassen sich einige besondere Lebensmittel herstellen bzw. verfeinern. Um die Kräuter auch im Winter als Würz- und Heilpflanzenvorrat zur Hand zu haben, sollte man sie im Sommer rechtzeitig ernten. Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“, weiß, wie es geht.

Zunächst werden die Triebe geerntet, dies geschieht am besten bis zum späten Vormittag eines warmen, trockenen Tages. Gewürzkräuter entfalten vor der Blüte das intensivste Aroma, weshalb sich dieser Zeitpunkt am besten für die Ernte eignet. Bei einigen Heilkräutern, wie der gewöhnlichen Schafgarbe oder dem echten Johanniskraut, können sowohl die Blüten als auch die Blätter verwendet werden. Der Gehalt des Giftstoffes Apiol in der Petersilie steigt wiederum mit der Blüte an, weshalb sich die Pflanze ab diesem Zeitpunkt weder für den frischen Verzehr, noch zum Trocknen eignet.

„Die Kräuter sollen bei der Ernte sauber und trocken sein. Ein zum Beispiel dünn mit angetrocknetem Rasenschnitt gemulchter Boden im Kräuterbeet tut den Pflanzen und dem Bodenleben gut. Die Mulchschicht beugt bei Regen oder Wind zudem der Verschmutzung mit Erde oder Staub vor“, empfiehlt Batakovic. Bei Halbsträuchern, wie beispielsweise Rosmarin, Thymian oder Lavendel, sei zu beachten, dass der Schnitt oberhalb des verholzten Triebabschnitts zu setzten ist. Alle Kräuter sollten bestenfalls in einem flachen Korb gelegt werden, sodass die Luft gut dazukommt.

Halbsträucher wie Rosmarin sollten stets über dem verholzenden Stängelteil abgeschnitten werden. Foto: „Natur im Garten“ / G. Reichholf bzw. AdobeStock, G. Reichholf bzw. AdobeStock

Um die geernteten Kräuter optimal trocknen zu können, sollten etwa fünf bis acht Triebe mit einem Seil an den Stängeln zusammengebunden werden. Anschließend können die Bündel kopfüber an einem schattigen und windstillen Ort aufgehängt werden. Am besten befestigt man die Kräuter an einer Wäscheleine in der Wohnung, im Haus oder auf dem Dachboden. Fertig getrocknet sind die Kräuter, wenn sie beim Berühren rascheln und sich zwischen den Fingern zerbröseln lassen. Dies ist für gewöhnlich nach einer Woche der Fall, erklärt die fachliche Leiterin.

War der Trockenheits-Test erfolgreich, können die Blätter durch Steifen beziehungsweise auch durch Schneiden von den Stängeln getrennt werden. Bei manchen Arten dürfen auch die Blüten mitverwendet werden. Die Expertin empfiehlt, die „Aromaschätze in saubere, trockene und mit Datum und Pflanzenart beschriftete Schraubgläser” zu füllen. Um zu garantieren, dass die getrockneten Kräuter ihre Geschmacks- und Inhaltsstoffe bis zu einem Jahr bewahren, rät es sich, die Gläser an einem dunklen und trockenen Ort aufzubewahren.

Die getrockneten und fertig abgefüllten Kräuter warten am besten an dunklen und trockenen Orten auf ihre Verwendung. Foto: „Natur im Garten“ / G. Reichholf bzw. AdobeStock, G. Reichholf bzw. AdobeStock

Nun können die wohltuenden Naturgarten-Kräuter das ganze Jahr über genossen oder verschenkt werden. Batakovic nennt Beispiele wie Tees, selbst gemachtes Kräuter-Blütensalz, Duftkissen oder entspannende Kräuterbäder.