So mähen Sie Ihre Blumenwiese tier- und pflanzenfreundlich

Lang bestehende Blumenwiesen werden hauptsächlich durch das regelmäßige Mähen gepflegt. In trockenen Regionen mit Mager- oder Trockenwiesen genügt sogar eine Mahd pro Jahr, welche am besten im Sommer nach der Margeritenblüte stattfinden sollte. In feuchteren, nährstoffreicheren Gebieten, wo die Wüchsigkeit der Pflanzen stärker ist, wird im September noch einmal gemäht.

Um bei der Mahd auch auf die tierischen Bewohner der Blumenwiese zu achten, rät Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“ folgendes: „Abgestufte Pflege bringt Vielfalt hinsichtlich der Tier- und Pflanzenarten und verleiht dem Garten einen vielgestaltigen, lebendigen Charakter. Wechseln Sie kurz gehaltene Gehwege und regelmäßig gemähte Liegeflächen mit mehrschnittigen und ein- bis zweischnittigen Wiesen sowie blühenden Saumbereichen ab“. Diese Art der Gestaltung bringe Niederösterreichs Hobbygärtnerinnen und -gärtnern einerseits optische Strukturvielfalt und biete andererseits auch einen wertvollen Lebensraum für andere Lebewesen.

Mähen sollte man mit schneidenden und nicht mit rotierenden Werkzeugen

Eine aktuelle Studie bezüglich des Mähens von Straßenrändern und Böschungen mit Mulchmähern mit rotierendem Schneidwerkzeug zeigt laut Batakovic das verheerende Ausmaß dieser Mähmethode. Insektenlarven wurden um 73 Prozent und Schmetterlingspuppen sogar um 87 Prozent dezimiert. Um wiesenbewohnende Tiere zu schonen, sollte also unbedingt nur mit schneidenden und nicht mit rotierenden Werkzeugen gearbeitet werden.

Für kleine Flächen eignen sich Sicheln gut für die Mahd, auf etwas größeren Flächen dann Sensen. Die Schnitthöhe sollte mindestens sieben Zentimeter betragen, wenn Reptilien oder Amphibien auf der Wiese vorkommen, sollte die Schnitthöhe auf zehn bis 12 Zentimeter angepasst werden. „Die Mahd mit der Sichel oder Sense erfolgt am besten morgens, wenn die Wiese noch feucht ist. Mit motorisierten Geräten wird hingegen tagsüber gemäht, wenn sich die Luft bereits erwärmt hat und die Insekten mobil genug sind, um den Mähbereich zu verlassen“, so die Garten-Expertin. Enorm wichtig sei, dass ein Teil der Wiese gänzlich ungemäht bleibt. So können sich überwinternde Insektenstadien dort zurückziehen.

Wann mähe ich am besten?

Da das Mähgut - wenn möglich - nach dem Mähen ein paar Tage liegen gelassen werden sollte, empfiehlt sich eine Woche mit stabiler Wetterprognose für die Mahd. Ein abschließender Tipp von Katja Batakovic: „Transportieren Sie das gut getrocknete Heu zum Schluss unbedingt von der Fläche ab. Diese Maßnahme führt langfristig zu einer Abmagerung des Bodens, wodurch die Blumenwiese mit den Jahren zunehmend artenreicher wird“.