Eva Bacher im Interview: Vom Wohnbau der Zukunft

NÖN: Sie forschen an der Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems) zum Thema „Kühlstrategien in Wohngebäuden“. Dazu wurde das Projekt „Cool*Buildings“ ins Leben gerufen. Wie kam es dazu?

Eva Bacher: Wir haben das Thema aufgegriffen, weil in unseren Breitengraden durch den Klimawandel eine signifikante Erhöhung des Gebäude-Kühlenergiebedarfs erwartet wird. Es ist ein Anstieg der mittleren Lufttemperaturen, auch vor allem im alpinen Raum, zu verzeichnen. Auch anhaltende Hitzeperioden werden häufiger. In Städten erwarten wir aufgrund der dichten Verbauung mehr Tropennächte. Das heißt also, dass es in Zukunft immer mehr Tage geben wird, an denen klimatisiert werden muss – damit sich die Wohnräume nicht überhitzen und das Wohnen für die Menschen auch weiterhin komfortabel bleibt.

Was ist das Ziel des Projektes?

Bacher: Man muss bedenken, dass Gebäude sehr langlebige Strukturen sind. Wenn wir diese jetzt planen, müssen wir sie also anpassungs- und zukunftsfähig planen. Auch wenn wir heute noch in einer gemäßigten Klimazone leben, gilt es bereits jetzt, das Thema Kühlung mitzudenken. Wir wollen in diesem Projekt die Zukunftsfähigkeit von diversen Kühltechniken und -strategien mit Klimamodellen aus dem Jahr 2030 und 2050 validieren. Und das Ganze mit Beispielen hinterlegen. Am Ende wollen wir ein Werkzeug beziehungsweise eine Planungsgrundlage entwickeln, mit der man mögliche Maßnahmen bewerten kann.

Dazu zählt auch die Frage, welche Maßnahmen unter bestimmten Rahmenbedingungen für verschiedene Bauweisen sinnvoll und effizient sind. Insgesamt geht es aber auch um Bewusstseinsbildung hinsichtlich des Themas Sommertauglichkeit und steigender Kühlbedarf – sowohl bei Planungsschaffenden, Wohnungseigentümern und -nutzern als auch bei politischen Entscheidungsträgern zur Umsetzung entsprechender Förderungen und gesetzlicher Rahmenbedingungen.

In den letzten Jahren haben immer mehr Menschen private Klimaanlagen angeschafft. Warum sollte das vermieden werden und was ist der bessere Weg?

Bacher: Klimaanlagen und mobile Klimageräte brauchen in der Summe bekannterweise viel Strom, durch die Kältemittel entstehen Treibhausgas-Emissionen. Ein weiteres Problem ist, dass durch Split-Klimaanlagen nach außen hin Abwärme entsteht – das heißt, die Nachbarn oder Anrainer bekommen in dicht verbauten Gebieten dann noch mehr Hitze ab. Das verstärkt das Problem also noch zusätzlich. Im Wohnbau ist es der bessere Weg, eine Überwärmung von Räumen durch gezielte Maßnahmen von vornherein so gut es geht zu vermeiden und auf Lösungen zu setzen, die nachhaltig und energieeffizient sind. Dies natürlich auch in Hinblick auf die gerade steigenden Energiepreise.

Was sind zukunftsfähige Strategien, um Gebäude zu kühlen?

Bacher: Die erste Priorität ist immer, eine energieeffiziente Gebäudehülle zu planen und auszuführen, damit die Wärme im Sommer gar nicht erst ins Innere gelangt. Dann sieht man sich an, was man noch für passive Maßnahmen setzen kann. Beispielsweise anhand des Sonneneinfalls. Im Winter will ich die Sonne in den Räumen haben und den sogenannten Solareintrag nutzen, aber im Sommer muss ich versuchen, diesen mit baulichen Maßnahmen zu verhindern. Beispielsweise durch eine außen liegende Verschattung. Wir untersuchen auch, wie man die verbleibende Kühllast dann mit passiven Maßnahmen weiter senken kann – etwa durch das Lüften in der Nacht.

In einem Gebäude aus massiven Ziegeln oder Stahlbeton kann ich gewisse Speichermaßnahmen heranziehen, um den Komfort sicherzustellen. Diese schweren Bauteile haben eine hohe Wärmeleit- und Wärmespeicherfähigkeit: Sie nehmen am Tag die Wärme aus dem Raum auf und speichern diese. Wenn die Temperaturen in der Nacht abfallen, stelle ich durch das gezielte Fensterlüften schließlich sicher, dass die Wärme wieder abgeführt wird. Eine weitere Maßnahme ist die sogenannte Betonkernaktivierung, hier werden wasserführende Schläuche in Decken oder Fußböden flächig eingelegt. Diese können im Winter heizen und im Sommer für die Kühlung benutzt werden. Der Energieaufwand im Betrieb ist hierbei nicht hoch.

Was ist darüber hinaus noch wichtig?

Bacher: Wir sehen uns nicht nur an, wie ein Gebäude gebaut werden muss, sondern auch, was der Nutzer tun kann, um die Kühlmaßnahmen effizient umzusetzen. Von großer Bedeutung ist also immer auch eine Aufklärung der Nutzer hinsichtlich der Kühlstrategie. Wir behandeln das Thema Kühlung in unserem Projekt zwar vorrangig auf Gebäudeebene. Es muss aber auch größer gedacht werden, wie beispielsweise in der Raumplanung oder im Städtebau.

Außenjalousien sorgen im Sommer dafür, dass Hitze durch direkte Sonneneinstrahlung in den Räumen minimiert wird. Foto: Shutterstock.com/Palatinate Stock

Das Projekt wurde am 1. Jänner 2021 gestartet und läuft noch bis Ende dieses Jahres – was ist bisher passiert?

Bacher: Wir haben zunächst einmal Experten interviewt – vorrangig Bauträger –, um den Status quo der gelebten und geplanten Kühlstrategien zu erheben. Dabei haben wir uns auch angesehen, unter welchen Voraussetzungen Kühlung mitgedacht und umgesetzt wird. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass das Thema zwar bei allen schon angekommen ist, man allerdings zwischen Wien und NÖ sowie Salzburg deutliche Unterschiede feststellen kann. In Wien und NÖ werden Strategien schon vermehrt mitgedacht und umgesetzt – hier spürt man die klimatischen Auswirkungen aber schon jetzt direkter als in Salzburg. Zusätzlich dazu haben wir eine Online-Nutzerumfrage zur Wohn- situation und Sommertauglichkeit der eigenen Wohnung gestartet. An dieser kann immer noch teilgenommen werden (Link siehe Infobox). Darüber hinaus haben wir ein erstes Gebäude-Simulationsmodell erstellt. Bei diesem wird mit einem Berechnungsprogramm ein Wohngebäude mit verschiedenen Lösungen durchgespielt. Sowohl für die Gegenwart als auch für die Jahre 2030 und 2050.

Was ist für die zweite Hälfte des Projektzeitraumes geplant?

Bacher: Im März werden wir einen Bauträger-Workshop veranstalten, bei dem Teilnehmer über ihre Erfahrungen sprechen und diskutieren können. Auch Experten zum Thema Sommertauglichkeit werden dabei anwesend sein. Dieses Jahr machen wir dann mit Gebäude-Simulationen und Berechnungen weiter. Aufgrund dieser erstellen wir schlussendlich ein Planungstool und einen Leitfaden.

Warum ist Ihnen dieses Thema auch persönlich ein Anliegen?

Bacher: Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema der Umweltauswirkungen im Baubereich beschäftigt. Hier gibt es viele Herausforderungen zu bewältigen – wie Ressourcenschonung, ökologische Baustoffe oder weniger Bodenversiegelung. Unser Projekt deckt einen Teil dieses großen Themenfeldes ab, das ich im Gesamten interessant finde.