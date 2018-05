Die Tollkirsche, braun bis violette Blüten und schwarzblaue Beeren: Dass man von ihr die Finger lassen soll, wird vielen Kindern eingetrichtert – zu Recht. Die gesamte Pflanze ist stark giftig: Die Haut rötet sich, der Atem geht schwer, die Pupillen erweitern sich, das Herz rast, man halluziniert, im schlimmsten Fall tritt Tod durch Atemlähmung ein. Drei Beeren sind schon für Kinder tödlich. Dass andere Pflanzen genauso gefährlich sind, weiß man; aber welche sind das?

Efeu zum Beispiel: Das mag manche überraschen. Die reifen schwarzen Beeren können zur selben verheerenden Folge führen. Die Problematik darf nicht unterschätzt werden: Vergiftungen von Kindern durch Pflanzen nehmen den dritten Platz in der Statistik der Vergiftungszentrale ein. Das Salzburger Bildungswerk hat deshalb aus gutem Grund mit der Österreichischen Apothekerkammer und dem Naturschutzbund Österreich die Broschüre „Giftpflanzen. Ein Begleiter für Eltern und Interessierte“ herausgegeben. Kinder sind fasziniert von der Welt, die sie noch nicht kennen. Sie tasten sich vor und konzentrieren sich auf die Umgebung in ihrer unmittelbaren Nähe.

Der Blick weitet sich erst, wenn sie größer sind. Und sie nehmen bei ihrer Erkundung gern etwas in ihren Mund – und können dabei Giftpflanzen sowohl in der freien Natur als auch am Balkon erwischen.

Tollkirsche: stark giftig. | Toong Stockers / Shutterstock.com

Nicht umfassende Verbannung ist angesagt, sondern vorwiegend Aufklärung: Das bloße Berühren einer Giftpflanze hat weniger Folgen als das Berühren einer Brennnessel. Nur: Nicht alles ist für den Mund, sondern nur fürs Auge bestimmt. Und: Auch Giftpflanzen sind wesentlicher Bestandteil der Natur und dienen für einige Tiere als Nahrungsquelle. Die Amsel ist ein gutes Beispiel: Sie nistet nicht nur gern in Efeu-Wänden, sondern ernährt sich auch von den Früchten der Kletterpflanze.

Kinder sollten früh lernen, nur ihnen bekannte und essbare Früchte, Blüten und Blätter zu essen. Eine Angst vor Vergiftungen festigt sich erst im höheren Alter, deshalb sind die Heranwachsenden auf die Unterstützung und das Gefahrenbewusstsein der Eltern angewiesen. Kleine Vorsichtsmaßnahmen können zudem getroffen werden.

Giftige Pflanzen im Wohnbereich sollten nicht erreichbar sein: Man wird einiges in Reichweite vorfinden, wenn man sich in Augenhöhe eines Kindes auf Entdeckungsreise begibt.

Giftige Pflanzen im Garten sollten nur dort entfernt werden, wo sich Kinder gern aufhalten, wie beim Spielplatz oder im Lieblingsversteck.

Hundspetersilie und anderes giftiges Grün

Alles grün verbannen? Das muss nicht sein. Der Garten müsste ansonsten komplett leer geräumt werden: Die giftige Hundspetersilie schafft es mit eigener Kraft in fast jeden Garten, selbst Oleander oder Tulpen enthalten Giftstoffe.

Überhaupt: Die Nachtschattengewächse, eine Familie mit besonders vielen Giftpflanzen, bringt gleich zwei Grundnahrungsmitteln hervor. Der Erdapfel ist zu 100 Prozent genießbar, nicht aber die oberirdisch wachsenden Früchte. Diesem fatalen Irrtum fielen Europäer zum Opfer, nachdem die Pflanze ihren Weg aus Amerika zum alten Kontinent fand.

Paradeiser: sehr genießbar, aber der Stängelansatz sollte entfernt werden. | Dmitrij Skorobogatov / Shutterstock.com

Selbst die grünen Teile des Paradeisers sind mit Vorsicht zu genießen: Der Stängelansatz soll beim Paradeiseressen deshalb zur Sicherheit vollständig entfernt werden.

Dass Giftpflanzen nicht zutiefst verteufelt werden sollen, zeigt, dass viele als Heilpflanzen bekannt sind. Das eine schließt eben nicht das andere aus, wie schon der Arzt Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus, festhielt: „Allein die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist.“

Nicht alles aus der Wiese ist zum Geniessen

Das heißt aber auch: Nicht alles, was in der Wiese wächst, kann bedenkenlos verspeist werden. Pflanzen können starke Nebenwirkungen haben, deshalb ist Vorsicht geboten, wenn man Naturheilmittel oder Tees selbst machen will. Empfehlenswert ist daher die schon erwähnte Broschüre, die online zu finden ist: www.noezsv.at.

Übrigens: Die Pflanze, die zu den meisten Vergiftungen bei Kindern führt, ist nicht die Hundspetersilie oder die Tollkirsche. Sondern: der Tabak. Die schwere Nikotin-Vergiftung rührt vom Lutschen von Zigarettenstummeln her, die von Eltern achtlos im Aschenbecher zurückgelassen wurden.

Von der NÖN-Sonderjournal-Redaktion