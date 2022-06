Holzbau für die Zukunft aus Gloggnitz

Werbung

Ökologisches Bauen ist so eine Sache, meint Markus Haidbauer, Geschäftsführer von Haidbauer Holzbau mit Sitz in Gloggnitz: „Die ökologischste Behausung ist wahrscheinlich die Höhle, als zweites folgt wohl das Zelt aus Leinen.“

Der sorgfältige Umgang mit Ressourcen und vor allem das sorgfältige Überlegen und Planen eines Bauprojektes sind daher von oberster Wichtigkeit, wenn man ökologisch bauen möchte, so der Ansatz von Haidbauer, der sich, wie im Firmennamen ersichtlich, auf die Arbeit mit Holz spezialisiert hat.

Als Experte für Holzhäuser und Holzbau und als klimaktiv-Partner setzt Haidbauer Holzbau jedes Jahr rund 90 Projekte um, darunter Neubauten, Zubauten und Aufstockungen, thermische Sanierungen oder auch Projekte im Bereich des konstruktiven Holzbaus wie etwa Dachstühle oder Carports.

Gegründet wurde das Unternehmen von Haidbauers Großvater im Jahr 1968, seit 2013 ist Markus Haidbauer Geschäftsführer des Unternehmens. 18 Mitarbeiter, davon fünf Lehrlinge, setzen die Firmenphilosophie um: „Qualität statt Quantität“.

Renaissance des Holzbaus

Als einer von elf Mitgliedern von Holzbau Niederösterreich verzeichnet Haidbauer Holzbau eine steigende Nachfrage nach Bauen mit Holz. „Wir versuchen, mit möglichst naturnahen Baustoffen zu arbeiten, die Kunden wünschen sich das auch“, betont der Zimmermeister und Fachmann für ökologisches Bauen. Das heißt in der Praxis vor allem die Verwendung von unbearbeitetem Holz und der Verzicht auf Kunststofffolien. „Auch bei der Wärmedämmung ist wichtig, dass sie möglichst wenig behandelt und wie im Falle der Zellulose natürlichen Ursprungs ist.“

Der Neubau in Oberdanegg wurde in Riegelbauweise mit Zellulosedämmung errichtet. Die Zwischendecke wurde mit Massivholzplatten ausgeführt. Bei der Fassade handelt es sich um unbehandelte Thermofichte. Foto: Haidbauer Holzbau

Geachtet wird nicht nur auf die Herstellung der verwendeten Produkte, sondern auch auf ihre Entsorgung. „Man muss stets mitdenken, wie die Materialien im Falle eines Abbruchs entsorgt werden. Der Holzbau ist da recht gut dabei. Er ist zerlegbar, er ist aufteilbar in verschiedene Produkte, die man wiederverwenden oder entsprechend entsorgen kann.“

Ein Großprojekt der letzten Jahre war für Haidbauer Holzbau die Aufstockung der Polytechnischen Schule in Ternitz. „Mehr als 600 Kubikmeter Massivholzwände und -decken haben wir dafür verwendet, das Holz dafür stammte aus mehr als 2.000 heimischen Bäumen. Laut Berechnungen dauerte es lediglich 43 Minuten, bis diese nachgewachsen waren.“

Die inneren Werte zählen

Wichtig sei, dass man mit den Bauherren redet, ihnen die Vor- und Nachteile erklärt. „Sie sollen selbst entscheiden, welche Produkte sie haben möchten, wir zwingen ihnen nichts auf.“ Daher wird bei jedem Bauprojekt genau darauf geachtet, welche Alternativen in Frage kommen und welche davon ökologisch sind. „Die ökologischen Baustoffe sind oft teurer, daher gilt es für den Bauherren zu überlegen, was ihm das ökologische Bauen wert ist.“ Ein Beispiel dafür sei die Dämmung. „Glaswolle ist sicherlich kein schlechtes Produkt, ist aber nicht so ökologisch, weil sie in der Herstellung mehr Energie verbraucht als Zellulose. Obwohl also Zellulose ein wenig teurer ist, entscheiden sich viele Bauherren in Folge dafür.“

Was naturnahe Baustoffe betrifft, mache es keinen Sinn, sie unbedacht überall einzusetzen. „Wo Holz schnell verrottet, sollte man eher auf Beton und Kunststoff setzen. Ökologische Baustoffe können nicht alles leisten. Aber da, wo sie Sinn machen, sollte man sie einsetzen.“ Abhilfe schafft aber auch kon struktiver Holzschutz, um langfristig vor dem natürlichen Abbau des Holzes wie Zersetzung durch verschiedene Pilze und Bakterien zu schützen, vor allem als Alternative zur chemischen Behandlung.

Ein weiterer Aspekt des nachhaltigen Bauens ist für Markus Haidbauer und sein Team die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Region. „Ich arbeite am liebsten mit Firmen im Bezirk Neunkirchen und Wiener Neustadt zusammen und möchte gar nicht viel weiter fahren.“ Und auch Bauvorhaben setzt er am liebsten in der näheren Umgebung um.

Haidbauers Wunsch für die Zukunft? Dass die naturnahen Baustoffe preislich konkurrenzfähiger werden. „Ich bin guter Dinge, dass, wenn die Energiepreise weiter so anziehen, die naturnahen und auch recycelten Baustoffe noch mehr Bedeutung bekommen werden.“